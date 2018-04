Obligaţiunile emise de Primăria Capitalei au intrat la tranzacţionare pe bursă

Conform documentului, obligaţiunile au scadenţa pe 23 aprilie 2028 (maturitate la 10 ani) şi este vorba despre 55.500 de titluri cu o valoare nominală de 10.000 de lei. Rata cuponului este de 5,6%.

Municipiul Bucureşti a informat investitorii că a finalizat emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.500 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 RON, denominate în RON, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028) ("Obligaţiunile"). Obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 24 investitori calificaţi, astfel cum sunt definiţi în art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Plasamentul"). Plasamentul a fost realizat de asocierea formată din: Banca Comercială Română S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A. şi Raiffeisen Bank S.A.. Plasamentul a fost derulat în temeiul excepţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), litera b) din Legea nr. 24/2017, nefăcând obiectul unui prospect de ofertă publică de valori mobiliare.

Plasamentul a avut loc in scopul refinanţarii transei de obligatiuni scadente in data de 04 mai 2018, transa care prezinta o parte din datoria publică locală contractata de Municipiul Bucuresti prin programul de obligatiuni lansat in anul 2015.

Detaliile plasamentului au fost comunicate către investitori în data de 17 aprilie, într-o întâlnire ce a avut loc la sediul Primăriei şi care a fost prezidată de Gabriela Firea.

Obligaţiunile au fost admise pentru decontare în Clearstream, urmând ca după admiterea la tranzacţionare la BVB, Municipiul Bucureşti să facă demersurile necesare pentru ca emisiunea de obligaţiuni să fie inclusă de Banca Naţională a României în lista activelor eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară.