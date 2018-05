Mugur Isărescu ar vrea să renunţe la funcţia de guvernator: Nu mai pot, am 70 de ani. Dragnea spune că îl susţine pentru un nou mandat

„Nu mai pot, am 70 de ani... Această întrebare nu este, acum, de actualitate. De actualitate este credibilitatea Băncii Naţionale, ca instituţie”, a declarat Mugur Isărescu, în cadrul unui briefing de presă care a urmat după şedinţa de politică monetară a conducerii BNR.

Ulterior, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că nu vede motive pentru care guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu ar păstra această funcţie în continuare.

"Mai vedem ce e până la anul. De ce nu ar rămâne domnul Isărescu? I-am şi spus-o (că îl susţin - n.r.), aşa cum am făcut-o şi în anii precedenţi, aşa cum am făcut-o şi în mai multe rânduri, public, atunci când a fost atacat violent şi dumnealui şi Banca Naţională. Eu nu am de ce să îmi schimb opinia", a precizat Dragnea, într-o declaraţie acordată presei la sediul PSD.