Grindeanu, despre încasările la buget: Lucrurile stau foarte bine. Mult peste un miliard jumate

În privinţa datelor referitoare la încasările din primele două săptămâni ale lunii martie, premierul a spus: „Dacă facem prima jumătate a lunii martie 2017 faţă de prima jumătate din 2016 pe luna martie, deci aceste două săptămâni, lucrurile stau foarte bine. Mult peste un miliard jumate, ceva de acest tip faţă de 2016. Hai să tragem linie în 31 şi să vedem cum va fi”, a arătat şeful Executivului.

Grindeanu a avut luni o întâlnire cu ministrul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan, cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi ai Comisiei Naţionale de Prognoză, în privinţa îmbunătăţirii colectării bugetare.

Premierul a declarat că a fost o întânire de lucru şi că vor fi făcute evaluări. „E o întâlnire obişnuită de lucru, eu am spus că o să am aceste întâlniri săptămânal pe două domenii: pe ceea ce înseamnă ANAF şi Ministerul Finanţelor şi un alt domeniu, cel al fondurilor europene, unde monitorizez progresul pe care îl facem. E o întâlnire obişnuită de lucru, m-au informat care e stadiul implementării celor 14 măsuri, termenul e jumătatea lunii aprilie. De asemenea, am discutat de posibile eventuale propuneri legislative pentru îmbunătăţirea activităţii”, a menţionat Grindeanu.

Întrebat dacă este mulţumit de activitatea ministrului Finanţelor, pentru că au apărut zvonuri că ar fi probleme în ceea ce îl priveşte pe Viorel Ştefan, Grindeanu a răspuns că miniştrii sunt monitorizaţi şi vor fi evaluări „când este cazul”.

„O să văd apropo de măsurile pe care trebuie să le ia, nu doar ANAF, împreună cu Ministerul Finanţelor, facem evaluări. Nu pot să speculez zvonuri. Zvonurile acestea nu au plecat de la Guvern şi nici n-o să fac acest lucru, dar fiecare din aceşti miniştri sunt monitorizaţi apropo de cum implementează planul de guvernare şi o să facem evaluări atunci când va fi cazul”, a spus Grindeanu.