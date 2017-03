Firea susţine că pasajul de la Piaţa Sudului va fi gata imediat după Paşte

„Îmi doresc ca imediat dupa sărbătorile pascale să vă invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamăgire pentru faptul că reprezentanţii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat că în săptămâna de mărţişor şi de 8 martie mergem împreună să inaugurăm. Este o întârziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideţi să le mai dăm o şansă şi imediat după sărbătorile pascale să vă invităm la inaugurare. Nu mai vreau să vă spun în ce situaţie am găsit Pasajul Piaţa Sudului. Nu se mai lucra, acel Dorel pe care îl ştim noi era la tot pasul. Plăţile nu mai erau făcute din luna octombrie şi, practic, am repornit motoarele şi pe acest şantier”, a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Şi viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, spunea luna trecută că lucrările de la pasajul subteran din Piaţa Sudului vor fi gata în luna aprilie a acestui an.

Firea declara, la sfârşitul lunii octombrie, că lucrările de la Pasajul Piaţa Sudului s-ar putea încheia în primăvara acestui an dacă lucrurile vor decurge conform planului, termenul pe care îl dădea fiind „nu mai mult de cinci-şase luni”.

Proiectul de buget pentru anul 2017 publicat luni de Primăria Capitalei prevede o alocare de 102,5 milioane de lei pentru pasajul de la Piaţa Sudului.

Construcţia Pasajului Piaţa Sudului a început în primăvara anului 2014 şi trebuia terminată la sfârşitul anului 2015, dar, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, termenul a fost prelungit până la 30 iunie 2016. Fiindcă nici acest termen nu a fost respectat, reprezentanţii municipalităţii au semnat Actul Adiţional la Contractul de finanţare, prin care administraţia este obligată să încheie lucrările până în decembrie 2018.

Investiţia este de 28,3 milioane de euro, din care finanţarea europeană este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piaţa Sudului va avea o lungime de 356 de metri şi înălţimea de cinci metri. În plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legătura cu staţia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafaţă vor fi desfiinţate.