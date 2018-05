Concluziile lui Dragnea după întâlnirea cu Isărescu şi Dăncilă: Factorii externi sunt de vină pentru creşterea preţurilor. Nu există indiciu că ar veni vreo criză

Liviu Dragnea a fost singurul participant la întâlnire care a dat declaraţii. El a dat clarificări despre motivul pentru care întâlnirea a avut loc la Parlament, despre motivele creşterii preţurilor, dar şi despre relaţia BNR-Guvern şi intenţiile PSD de a prelua controlul Băncii Naţionale.

De ce a avut loc întâlnirea la Parlament

„De ce a avut loc întâlnirea aici (la Parlament, n.r.)? După cum ştiţi a fost un schimb de scrisori între mine şi guvernatorul Mugur Isărescu. Am convenit astăzi să facem publice aceste scrisori, am rugat colegii să le publice imediat. De asemenea era stabilită o frecvenţă de întâlniri între Guvern şi BNR şi am convenit toţi trei să aibă loc o întâlnire comună şi să aibă loc aici la Parlament”, a explicat Liviu Dragnea.

De ce au crescut preţurile

Preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că „a fost o discuţie de 3 ore, destul de serioasă, despre situaţia macroeconomică”.

„Ce este important este că şi Guvernul şi BNR au convenit că principalele cauze pentru creşterea inflaţiei în această perioadă sunt factorii exogeni. Sunt factori din afara Guvernului şi a BNR. Pot să văd dau şi exemple: gazele, energia, petrolul, care au contribuit la inflaţie şi care nu ţin nici de BNR nici de Guvern”, a explicat el.

El a precizat că s-a convenit să existe întâlniri constante între BNR şi Guvern. „Guvernul şi-a arătat disponibilitatea ca înainte de orice măsură pe care o va lua conform programului de guvernare să aibă întâlniri cu BNR şi să analizeze împreună dacă e nevoie de măsuri care să le completeze”, a mai precizat Dragnea.

Despre o posibilă criză

„S-a convenit că nu există niciun fel de indiciu că România este într-un prag de criză, că ar veni vreo criză sau că există argumente pentru a se vorbi despre instabilitate”, a spus Liviu Dragnea.

PSD nu vrea să preia controlul BNR

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că a adus în discuţie că nu este necesară o mediere între Banca Naţională şi Guvern pentru că nu există un conflict între cele două instituţii.

„I-am spus domnului guvernator că, contrar celor care sunt spuse în spaţiul public de cei cu funcţii foarte înalte, nu există nicio intenţie a PSD să preia controlul Băncii Naţionale, ba dimpotrivă. Domnul guvernator are, aşa cum a avut întotdeauna din partea mea, sprijin total. Banca Naţională este o instituţie sănătoasă, o instituţie importantă, un pilon fundamental al stabilităţii macroeconomice şi monetare şi conducerea Băncii Naţionale este o conducere cu experienţă şi cu foarte multă expertiză”, a mai spus Liviu Dragnea.

„În cadrul întrevederii a avut loc un dialog constructiv privind situaţia şi evoluţiile previzibile ale economiei, cu accent pe factorii de influenţă a ratei de inflaţie, precum şi referitor la perspectivele acesteia pentru anul în curs şi 2019. S-a subliniat faptul că o mare parte din creşterea preţurilor înregistrată în ultimele luni a fost cauzată de factori externi, exogeni raportaţi la acţiunea Guvernului şi, respectiv, a BNR”, arată comunicatul transmis de Liviu Dragnea.

Acesta menţionează că „pentru asigurarea încadrării ratei inflaţiei în intervalul programat pentru finele anului 2018 şi perioada următoare s-a convenit că este necesară continuarea aplicării unui mix eficient şi echilibrat de politici fiscal-bugetare şi monetare”.

„Dialogul permanent, deschis, bazat pe argumente profesionale şi cu respectarea competenţelor fiecărei instituţii dintre Guvern şi Banca Naţională a României va fi de natură să permită realizarea acestui obiectiv”, mai arată comunicatul.

Potrivit acestuia, în cadrul discuţiei s-au validat argumentele privind consolidarea stabilităţii şi predictibilităţii macroeconomice, precum şi existenţa unor premise clare de creştere a convergenţei nominale şi reale cu Uniunea Europeană.

Joi a avut loc o întâlnire de câteva ore la Palatul Parlamentului între preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Finanţelor Publice Eugen Teodorovici şi conducerea Băncii Naţionale a României, reprezentată prin guvernatorul Mugur Isărescu şi prim-viceguvernatorul Florin Georgescu.