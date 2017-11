Black Friday şi la bancă. BCR oferă credite cu dobândă redusă şi card de credit gratuit. Cât va dura promoţia

Ofertele sunt disponibile în perioada 17 noiembrie - 26 noiembrie, atât pentru persoane fizice, cât şi juridice.

Astfel, ofertele BCR de Black Friday includ produse şi servicii pentru persoane fizice precum 24 Banking (Internet & Mobile Banking) cu zero lei comision de administrare pe viaţă pentru activarea serviciului, BCR Alert Plus cu zero lei comision de administrare timp de un an de la activare, creditul DIVERS cu o rată de dobândă fixă de 7,99%, dar şi carduri de credit (Standard şi Gold) cu reducere 100% pentru emiterea cardului şi pentru comisionul anual de administrare pe toata durata de viata a liniei de credit. Totodată, banca mai oferă produse precum Debit Direct cu 50 de lei din partea BCR pentru plata primei facturi de utilităţi prin serviciul de direct debit, pachetul de cont curent TotalCont cu zero lei comision de administrare pentru un an.

În ceea ce priveşte asigurările, BCR oferă asigurare PAD gratuită la achiziţionarea asigurării facultative Garant Amplus (oferită de către Omniasig Vienna Insurance Group S.A), asigurare de viaţă pentru seniori - reduceri de 25/50/100 de lei în funcţie de pachetul ales (produs oferit de către BCR Asigurări de Viaţă) şi asigurare în caz de accident cu reducere de 15% din costul pachetului de asigurare (produs oferit de către BCR Asigurări de Viaţă).

În ceea ce priveşte pachetele microîntreprinderi, BCR oferă pachetele de cont curent BCR Succes Superplus, BCR Succes Infinit Business (Lei) si BCR Succes Infinit Business (Lei si Valuta) – zero lei comision de administrare timp de patru luni.

Pentru persoane fizice autorizate, banca oferă pachetul de cont curent PFA Xpert Plus cu zero lei comision de administrare timp de patru luni.