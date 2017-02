Alexandru Petrescu trece de la Ministerul Economiei la IMM-uri. Ce obiective îşi asumă

„În urma consultării cu premierul Sorin Grindeanu am decis să preiau portofoliul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, un portofoliu congruent celui pe care l-am deţinut până-n prezent. Decizia are ca fundament momentul extrem de important pentru startul şi funcţionarea unor proiecte de anvergură naţionala pentru economia românească, pe care le-am analizat în detaliu, atât prin perspectiva de ministru interimar pentru acest portofoliu, dar mai ales în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu importanţi reprezentanţi ai mediului de afaceri românesc, investitori străini, reprezentanţi ai ambasadelor, oficiali ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare internaţionale”, a declarat Alexandru Petrescu.

Priorităţile în noul mandat vor fi, potrivit lui, identificarea şi implementarea rapidă a soluţiilor la provocări majore ale mediului de afaceri românesc (populat în proporţie de 99% de IMM-uri), care ţin de accesul dificil la finanţare pentru activitatea curentă şi investiţii, un cadru legislativ şi fiscal impredictibil şi advers business-ului, dificultatea de a pătrunde pe pieţe externe.

„Programul Startup-Nation, Legea prevenţiei, reconstrucţia reţelei de comerţ exterior, esenţială pentru promovarea intereselor economice ale României în afara graniţelor, consolidarea capitalului autohton în economie şi crearea premiselor optime pentru atragerea de investiţii străine sunt doar câteva dintre instrumentele pe care le voi dezvolta pentru a-mi atinge obiectivele asumate”, a declarat Petrescu.

El a deţinut postul de ministru al Economiei doar 2 luni de mandat. Rezultatele sale ţin, potrivit ministerului, de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi adoptarea unor măsuri/ implementarea unor proiecte cu impact în domenii cheie din economie: resurse minerale, industria de apărare, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului, guvernanţa corporativă, dar şi de construirea unor instrumente de finanţare durabilă a proiectelor viabile economic în sectoare strategice prin valorificarea eficientă a activelor companiilor de stat – Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, Fondul Naţional de Dezvoltare.

„Ţin să menţionez că am bugetat toate măsurile din Programul de Guvernare, am implementat proiectele de etapă conform graficului de implementare aferent Programului din domeniul Economiei şi am creat cadrul necesar pentru toate celelalte măsuri asumate de Guvern. Sunt determinat să rămân un partener deschis şi constructiv pentru mediul de afaceri, un integrator de soluţii, menţinându-mi abordarea managerială în gestionarea problematicii complexe a business-ului românesc”, a precizat Petrescu.