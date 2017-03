Lucian Anghel (BVB): Mulţi români cer sfaturi legate de investiţii de la cine nu trebuie

“55% dintre femei şi aproape 39% dintre bărbaţi, în principal, cer un sfat investiţional de la prieteni sau familie. Este foarte probabil ca românii sa ceară un sfat investiţional de la cine nu trebuie. Şcoala nu ne învată cum să ne gestionăm banii”, a afirmat Anghel.





Din perspectiva investitorilor care au zeci de miliarde de euro în depozite bancare, randamentul este cel mai important, a explicat preşedintele bursei.





Potrivit BVB, piaţa de capital din România se află printre puţinele pieţe din lume care a înregistrat constant în ultimii cinci ani randamente pozitive, incluzând şi dividendele, în echivalent euro.





Piaţa de capital din România a inregistrat un randament de 97% în ultimii cinci ani, rată care poziţionează bursa românească pe locul al doilea în rândul celor 14 pieţe din Europa analizate.

“Am analizat 14 indici europeni, iar din aceşti indici am constat că românii, care au avut curajul să investească în urmă cu cinci ani, şi-au dublat investiţia în euro. (...) Cu un randament de 97% am bătut Germania, Ungaria şi Franţa. Avem cel mai mare dividend din lume. Din cei 14 indici, Polonia este pe locul 12 din 14. Ca rulaj bate toată Europa, dar ca randament este plus 15% şi noi avem 97%, potrivit datelor Bloomberg”, a mai spus Anghel.