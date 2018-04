Care este cea mai profitabilă companie petrolieră din lume

Bloomberg citează datele financiare ale companiei care indică în primele şase luni din 2017 un profit net de 33,8 miliarde de dolari şi un flux de numerar de 52,1 miliarde de dolari. Reprezentanţii Aramco au declarat, însă: „Acest lucru este inexact, Aramco nu comentează speculaţiile privind performanţa sa financiară şi regimul fiscal”.

Conturile companiei, pregătite conform standardului IFRS, au arătat că firma a obţinut venituri nete de 7,2 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2016, când valoarea brută a petrolului a fost de 41 de dolari pe baril, mai arată Bloomberg.

Prinţul saudit Mohammed bin Salman, care a transformat IPO-ul Aramco într-o piatră de temelie a reformei economice din Arabia Saudită pregătită pentru 2030, doreşte să strângă un record de 100 miliarde de dolari prin vânzarea unei participaţii de 5% la Aramco pe bursele locale şi străine.

Acest lucru ar oferi companiei Aramco o capitalizare de piaţă de 2.000 de miliarde de dolari, cea mai mare realizată de orice companie sau de colegii din sector, cum ar fi Exxon Mobil şi Royal Dutch Shell.

Prin comparaţie, veniturile din livrări ale Shell au fost de 7,4 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2017, la fel ca şi în cazul Exxon. Exxon a avut fluxuri de numerar din operaţiuni şi vânzări de active de 16 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2017, în comparaţie cu fluxurile de trezorerie ale Shell de 20,8 miliarde de dolari. Capitalul actual al companiei Exxon se ridică la 327 miliarde de dolari, iar Shell are o valoare de 285 miliarde de dolari.

Chiar dacă fluxurile de numerar ale Aramco sunt de două până la trei ori mai mari, dorinţa de a ajunge la o valoare de piaţă de şase până la şapte ori mai mare decât cea a Exxon sau Shell ar putea părea prea ambiţioasă pentru mulţi investitori şi analişti, care au declarat că firma ar putea valora doar mai mult de 1.000 de miliarde de dolari. De exemplu, unii directori ai industriei petroliere, consultanţi şi analişti, inclusiv Sanford C. Bernstein & Co. şi Rystad Energy AS, au pus la îndoială obiectivul de 2.000 de miliarde de dolari, sugerând că o cifră cuprinsă între 1.000 de miliarde şi 1.500 de miliarde de dolari este mai realistă.

Investitorii încă nu ştiu exact când, sau chiar dacă, va avea loc vânzarea acţiunilor şi până ieri nu aveau informaţii despre poziţia financiară a companiei. Vânzarea, inclusiv o cotare internaţională la New York, Londra sau Hong Kong, a fost iniţial programată pentru 2018, dar este probabil probabil să fie întârziată până în 2019.