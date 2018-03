Reacţia unui fost şef ANAF faţă de agresivitatea instituţiei în colectarea datoriilor

"Agresivitatea pe care o manifestă administraţia fiscală în ultimate vreme este din ce în ce mai mare şi este normal. Pe statistici România stă foarte bine şi foarte prost. Este ţara care a crescut cel mai mult din UE, cu 7%, şi ţara care are venituri cu cel mai mic procent din PIB din UE. Asta înseamnă că se colectează prost. Dintr-un buget consolidat de vreo 280 miliarde lei, vreo 220 miliarde lei sunt colectate prin ANAF. Toată lumea spune că trebuie să stârpim evaziunea fiscală şi e corect. S-au făcut paşi, paşi foarte buni. S-a înfiinţat antifrauda, iar atunci a fost un reviriment la colectarea de la micii comercianţi care până atunci nu se prea oboseau cu bonurile fiscale. A fost o sperietoare bună, dar ca orice sperietoare, impactul emoţional dispare în timp", a spus Doroş, citat de economica.net

Potrivit acestuia, evaziunea fiscală ar trebui stârpită cu ajutorul unui nou sistem IT cu soft şi cu hard la ANAF şi colaborare foarte bună între toate instituţiile care au în atribuţie urmărirea oricărui tip de infracţionalitate.

Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material pe eficienţa colectării taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România, upgradarea sistemului IT trebuind să fie una dintre primele priorităţi în întărirea eficienţei colectării taxelor", a spus oficialul FMI.