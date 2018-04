Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile înainte de Paşte. Parlamentarii, din nou privilegiaţi. Teodorovici: Multe instituţii nu şi-au manifestat interesul

Ministrul Finanţelor a semnat ordinul privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018, decizia fiind publicată marţi în Monitorul Oficial, scrie News.ro . Astfel, vor primi salariile joi, 5 aprilie, ultima zi lucrătoare înaintea vacanţei de Paşte, angajaţii a 35 de instituţii. Printre categoriile care nu vor primi banii înaintea sărbătorilor se află cadrele didactice sau angajaţii Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit ordinului ministrului Finanţelor, instituţiile pentru care vor fi virate salariile în 5 aprilie sunt: Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al Guvernului, ministerele Finanţelor, Justiţiei, Tineretului, Mediului, Transporturilor, Sănătăţii, Comunicaţiilor, Economiei, Energiei, Turismului, Mediului de Afaceri, Apelor şi Pădurilor, pentru Relaţia cu parlamentului, Consultării Publice şi pentru Românii de pretudindeni. De asemenea, pe lista instituţiilor ai căror angajaţi vor primi salariile înainte de Paşte se mai află Ministerul Public, SRI, SPP, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, CNCD, Agerpres, Institutul Cultural Român, CSM, AEP, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal, Autorittea pentru Administratrea Activelor Statului, Autoritatea naţională pentru Restituirea proprietăţilor, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist, ANI, Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

G4Media.ro scrie, citând surse parlamentare, că deputaţii şi senatorii au primit miercuri în avans indemnizaţiile de cazare şi transport în valoare de circa 6.000 de lei, iar joi vor primi, tot în avans, indemnizaţia de 10.000 de lei.

Ministrul Finanţelor a declarat, miercuri, că ministerul a creat cadrul legal în baza căruia salariile să poată fi date înainte de Paşte, dar că „mulţi nu şi-au manifestat interesul, iar decizia a fost alta, de la caz la caz”.

„Am discutat cu fiecare instituţie în parte şi cine a optat va lua salariul. Ministerul de Finanţe doar a creat cadrul legal în baza căruia să se poată da înainte de Paşte acest salariu. Mulţi nu şi-au manifestat interesul şi decizia a fost alta, de la caz la caz. Noi, ca minister de Finanţe, am asigurat cadrul legal pentru ca cine doreşte să poată să acorde salariul înainte de Paşte. La lista adăugată ieri în Monitorul Oficial nu se mai poate adăuga nimic. Ministerele care vor primi salariul înainte de Paşte au contactat directorul general al Direcţiei Regionale al Finanţelor , iar acest lucru s-a întâmplat şi la nivel local” , a declarat Teodorovici, la Antena 3.

El a precizat că în această plată intră doar salariile, nu şi indemnizaţiile.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a cerut Guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de Paşte, deoarece angajaţii din învăţământ nu vor beneficia de această facilitate.

„S-a indus ideea în spaţiul public că toţi bugetarii îşi vor primi salariile în această săptămână, lucru total neadevărat. Salariaţii din învăţământ îşi vor primi banii în cont după sărbători. În plus, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret solicită Ministerului Educaţiei Naţionale să ia toate măsurile necesare pentru corectarea programului de salarizare EDUSAL, astfel încât toţi angajaţii din învăţământ să-şi primească salariile săptămâna viitoare. Înţelegem că, în momentul în care se fac mai multe schimbări de ordin financiar-contabil, pot apărea probleme, însă acestea trebuie remediate în regim de urgenţă pentru ca salariaţii să nu fie afectaţi în niciun fel”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

„Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.