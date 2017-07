Programul celui de-al patrulea weekend al Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă- B- FIT in the Street

Începe cel de-al patrulea weekend al Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă- B-FIT in the Street! FOTO: Octav Drăgan

Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti B-FIT in the Street! va aduce până la finalul său, pe 30 iulie, 40 de spectacole internaţionale şi peste 300 de artişti din nouă ţări.

În penultimul weekend al festivalului B-FIT in the Street! spectatorii îi vor putea vedea pe artiştii de la ”Light Dancers” din Spania. Publicul este invitat să se alăture celor cinci personaje luminate, înalte de patru metri, care dansează pe ritmuri electro vineri, 21 iulie, şi sâmbătă, 22 iulie, în Piaţa Universităţii.

Nu vor lipsi nici spectacolele de dans freestyle cu flăcări ale tinerilor români de la ”Flamestorm” din Piaţeta Odeon sau Piaţa Universităţii.

De asemenea, spectacolul „Parizianca” va aduce atmosfera boemă a cartierelor pariziene.

Vineri, în Parcul Kretzulescu, şi sâmbătă, în Centrul Istoric, actorii Teatrului Masca îmbrăcaţi în marionete de mari dimensiuni se vor plimba, vor dansa vals, vor bate step şi vor interacţiona cu trecătorii.În acest weekend sunt programate ultimele reprezentaţii ale pieselor Teatrului Masca, „Arca lui Lenin” şi „Vânt de primăvară prin piersici”.

B-FIT in the Street! Foto: Mihai Paraschiv

Sâmbătă, de la ora 19.00, celebrele statui proletcultiste vor prinde viaţă în Piaţa Universităţii în spectacolul „Arca lui Lenin”, scris şi regizat de Mihai Mălaimare. Cu umor, sensibilitate şi sarcasm, „Arca lui Lenin” reface tabloul lumii comuniste din care nu lipsesc liderii absoluţi, intelectualii fricoşi, pionierii sau muncitorii şi ţăranii naivi. Duminică, în Parcul Kretzulescu, de la ora 19.00, artiştii vor recreea, în piesa„ Vânt de primăvară prin piersici”, momente desprinse parcă dintr-o stampă, populate de soldaţi de teracotă, de filosoful Confucius, un dragon, o bătrână broască ţestoasă şi practicanţi de arte marţiale.

Un moment mult aşteptat al zilei de sâmbătă, 22 iulie, este şi parada B-FIT in the Street! care, va porni la ora 22.00, din Piaţa George Enescu pe traseul Calea Victoriei – Piaţa Universităţii cu mascota B-Fit in the Street!, marionetele „Light Dancers” din Spania, jonglerii „Flamestorm” din România şi constelaţia marină de personaje luminate a producţiei franceze „Abyss”.

Spectacolul „Abyss” (Franţa) încheie ziua de sâmbătă, în Piaţa Universităţii, la ora 22:30. Dansatori şi acrobaţi pe catalige vor străluci în noapte în costumele luminate puternic, iar meduze plutitoare îşi vor coborî tentaculele printre spectatorii curioşi. Condusă de un impresionant cal de mare, flota oceanică va umple peisajul urban cu diavoli de mare luminaţi pe catalige, stele strălucitoare şi peşti zburători.

Programul celui de-al patrulea weekend al Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă- B- FIT in the Street

21 IULIE 2017

19:00 – 19:30- Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 19:45 -Piaţa Universităţii – Light Dancers

19:00 – 20:00 -Parcul Kretzulescu – Parizianca

20:30 – 21:00 -Piaţa Universităţii - Mascota

21:30 – 22:00 -Piaţa Universităţii - Mascota

21:40 – 22:00 -Piaţeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 22:35 -Piaţeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 23:00 - Piaţa Universităţii – Light Dancers

22 IULIE 2017

19:00 – 19:30 - Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 20:00 -Piaţa Universităţii – Arca lui Lenin

20:00 – 20:45- Piaţa Universităţii – Light Dancers

20:00 – 21:00 - Centrul Istoric / Lipscani – Parizianca

20:30 – 21:00 - Piaţa Universităţii - Mascota

21:40 – 22:00 - Piaţeta Odeon – Flamestorm

22:00 – 22:30 - PARADĂ pe Calea Victoriei: Abyss, Flamestorm, Light Dancers, Mascota

22:30 – 23:15 - Piaţa Universităţii – Abyss

23 IULIE 2017

19:00 – 19:30- Piaţa Universităţii - Mascota

19:00 – 20:00 - Parcul Kretzulescu – Vânt de primăvară prin piersici

20:30 – 21:00 -Piaţa Universităţii - Mascota

21:30 – 22:00 - Piaţa Universităţii - Mascota

21:40 – 22:00 - Piaţeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 22:35 - Piaţa Universităţii – Flamestorm