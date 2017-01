O istorie a terorismului va apărea în limba română în 2017

În istoria terorismului, scrisă de Law Randall, programată să apară în România anul acesta, autorul prezintă un film articulat al principalelor ameninţări teroriste, alături de metodele alese de terorişti, prezentând unele concluzii sau chiar strategii capabile sa combata fenomenul.

Complexitatea acestei lucrări rezultă şi din faptul că, de aproape un secol, comunitatea internaţională nu a reusit să dea terorismului o definiţie unanim acceptată: sunt peste 150 de definiţii oficiale emise de diferite state sau organisme internaţionale. Această lucrare scrisă de Law Randall, o lectură captivanta, îi ajută pe cititori să se ferească de mistificarea adevărului şi să-şi protejeze mai eficient propriile comunităţi, târâte uneori în conflicte pentru care nimeni nu le cere acordul.

Titluri adulti & young adults - Corint care vor apărea în 2017:

• Pecetea mortii de Veronica Roth

• Noua Turcie a lui Erdogan (titlu provizoriu) de Ahmet Insel

• El Narco: Ascensiunea sângeroasă a cartelurilor mexicane de droguri (titlu provizoriu) de Joan Grillo

• Istoria terorismului (titlu provizoriu) de Law Randall

• Three Dark Crowns (titlul original) de Kendare Blake

• Fiica lui Stalin de Rosemary Sullivan

• Warcross, #1 (titlul original) de Marie Lu

• Lumea creaturilor bizare (titlu provizoriu) - carte de colorat pentru adulti de Millie Marotta

Titluri pentru copii – Corint Junior:

• Povesti cu lucruri fermecate - Italo Calvino

• Alba Ca Zapada - Jacob & Wilhelm Grimm

• Queen of Dreams - Peter F Hamilton

• Ocolul Pamantului in 80 de zile - Jules Verne

• Arena 13 - Joseph Delaney

• The Marvels - Brian Szelnick