„Involuţie – Evoluţie – Revoluţie“, la Timişoara, viitoare CCE 2021

Conform organizatorilor, „ca în fiecare an, Secţiunea FDR propune o panoramă a spectacolului pe text de teatru românesc. Este o provocare necesară adresată tuturor creatorilor de teatru, o inventariere relevantă a celor mai semnificative spectacole pe texte româneşti (inclusiv scenarii pentru teatru) realizate în ultimul an. Selecţionerul Oana Borş a inventariat numeroasele propuneri primite din partea teatrelor şi companiilor care au participat la selecţie. Titlurile pe care le-a reţinut pentru Secţiunea FDR a FEST-FDR2018 reflectă atât interesul din ce în ce mai crescut al teatrelor şi al publicului pentru noua dramaturgie românească, cât şi – extrem de important – consolidarea generaţiei anilor 2000 a dramaturgilor români – Mihaela Michailov, Peca Ştefan, Csaba Székely etc., precum şi apariţia uneia noi –Alex Tocilescu, George Ştefan, Alexandru Popa etc."

„Fructele mâniei" se văd la Timişoara

Selecţia modulului FDR reuneşte următoarele titluri:

Anul dispărut. 200/7 de Peca Ştefan, regia Ana Mărgineanu (Teatrul Mic, Bucureşti) Familia fără zahăr de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol (Teatrul Mic, Bucureşti, în coproducţie cu Centrul de Teatrul Educaţional Replika) 10 de Csaba Székely, regia Radu Alexandru Nica (Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu) Numitorul comun de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu (Teatrul de Comedie, Bucureşti) Bun de export de Alex Tocilescu, regia Catinca Drăgănescu (POINT) Bucurie şi fericire de Csaba Székely, regia Ándi Gherghe (Teatru 3G, Târgu Mureş) Poveste din Transilvania / Erdélyi Mese de George Ştefan, regia Ándi Gherghe (Centrul Multimedia Studio Act, Oradea) Cea mai călduroasă zi din lume, un spectacol de Bogdan Theodor Olteanu (Teatrul Apollo 111, Bucureşti) Povestea păsării fără cuib de Ada Lupu, regia Iris Spiridon (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Iaşi) Înaintea erei noastre, concept Daniel Chirilă (Teatrul LUNI & Frilensăr) Shakespeare pentru Ana, un spectacol de Luminiţa Ţîcu (Centrul de Arte Coliseum, Chişinău)

„Secţiunea FEST, cu componenta sa Outdoor (spectacole în aer liber), reuneşte o serie de spectacole româneşti şi internaţionale de mare impact, în formule artistice inovatoare, racordând festivalul la dinamica teatrală internaţională şi, prin spectacolele în aer liber, oferind valenţe artistice unor spaţii publice din Timişoara.

Modulul FEST al FEST-FDR2018 este unul extrem de provocator, abordând diversitatea teatrală în toate formele ei. Astfel, Teatrul Naţional aduce pentru prima dată în Timişoara un spectacol al unuia dintre cele mai recunoscute teatre din Europa, celebrul Schaubühne din Berlin, dar şi un spectacol semnat de un mare nume al regiei europene contemporane, Luk Perceval şi, nu în ultimul rând, unul dintre marile texte ale dramaturgiei universale: Regele moare de Eugène Ionesco."

Selecţia modulului FEST reuneşte următoarele spectacole:

Empire, text şi regie Milo Rau (Schaubühne Berlin, IIPM – International Institute of Political Murder şi Zürcher Theater Spektakel ) The grapes of wrath / Strugurii mâniei de John Steinbeck, regia Luk Perceval (NT Gent, Belgia) Regele moare de Eugène Ionesco, regia Andreea şi Andrei Grosu (Teatrul Naţional Bucureşti) Stage dogs, text de Florin Piersic jr., inspirat de „A life in the theatre” de David Mamet, regia Florin Piersic jr. (Teatrul ACT, Bucureşti) Wanted (eVenti Verticali, Italia) Strigătele Parisului, scenariul şi regia Mihai Mălaimare (Teatrul Masca Bucureşti) Reflection (Lightwave Theatre Company) Concert Subcarpaţi

Iureş, Maia şi Piersic jr., pe scena TNTm

Secţiunea FDR s-a construit în jurul spectacolului pe text de teatru românesc. Selecţionerul Oana Borş a urmărit pentru anul acesta concentrarea pe scenele Teatrului Naţional din Timişoara a unei suite de spectacole valoroase pe texte româneşti contemporane, dezvoltate pe coordonatele date de tema festivalului. Selecţia de anul acesta a acordat o atenţie specială spectacolelor realizate de companii independente de teatru. În egală măsură, Naţionalul timişorean va reuni nume consacrate şi nume emergente ale teatrului românesc – dramaturgi, regizori, actori, dintre care amintim doar câteva: Mihaela Michailov, Alexandru Popa, Csaba Székely, George Ştefan, Bogdan Theodor Olteanu, Luminiţa Ţîcu, Vlad Zamfirescu, Radu Apostol, Radu Alexandru Nica, Catinca Drăgănescu, Ándi Gherghe şi alţii.

Secţiunea FEST se dezvoltă, ca în fiecare an, prin alăturarea spectacolului de teatru cu cel de dans, cu concertul live şi cu spectacolul în aer liber.

Modulul FEST al FEST-FDR2018, construit în jurul aceleiaşi triade, aduce la Timişoara spectacole-reper pentru spectacologia europeană contemporană, create de companii şi de artişti din prima linie a teatrului european: Luk Perceval, Milo Rau, Schaubühne Berlin dar şi dansul contemporan, prin prezenţe consacrate – Gigi Căciuleanu, Pál Frenak, Compagnie Zahrbat. Nu în ultimul rând, FEST este o sărbătoare a spectacolului în aer liber. Spectacolele de teatru, de acrobaţii aeriene, de pantomimă şi de păpuşi vor fi completate de concertul Subcarpaţi.

Nu în ultimul rând, prezenţe celebre ale teatrului românesc - Marcel Iureş, Maia Morgenstern, Florin Piersic jr. şi nu numai – vor urca pe scenele festivalului.

Dezbateri interactive pe teme de mare interes şi lansări de carte vor completa programul acestei ediţii de festival.