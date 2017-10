Interviurile FNT. Nicu Alifantis sărbătoreşte 45 de ani în muzica de teatru, la Adevărul LIVE, de la ora 11.00

Urmăreşte emisiunea pe adevărul.ro

Cu acest prilej, pe 27 octombrie, de la ora 20.00, la sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra va fi prezentat spectacolul coupe "A treisprezecea noapte", o producţie a Festivalului Naţional de Teatru.

"Va fi o poveste. O poveste, nici lungă nici scurtă, nici veselă nici tristă, ci doar o poveste, despre muzica unor spectacole, despre spaţiul sonor al acestora. O întoarcere în timp, la teatrele, actorii, regizorii, scenografii, coregrafii, la oamenii deosebiţi pe care i-am întâlnit şi pe care nu-i pot uita. 118 spectacole, 54 de teatre, 61 de regizori, nu sunt doar nişte cifre, sunt, într-un fel, răsplata osanalelor închinate Euterpei, Terpsihorei şi Thaliei. O permanentă zbatere între curte şi grădină pe scândura netedă, alunecoasă a scenei, aidoma alergatului pe puntea unei nave între pupa şi prora în plină furtună….”, declară artistul.

"Pentru mine este mai mult decât un spectacol, este un legământ artistic, între prieteni nepereche care sfidează timpul şi legile acestuia. Consider că, după 45 de ani minunaţi petrecuţi în această familie deosebită a teatrului românesc, în care am beneficiat pe deplin de iubirea, respectul şi încrederea colegilor mei, am astăzi deosebita onoare de a le mulţumi din toată inima", adaugă Nicu Alifantis.

Tot cu acest prilej, pe 22 octombrie, de la ora 17.00, în foaierul Sălii Toma Caragiu a Teatrului Bulandra va avea loc vernisajul expoziţiei "Nicu Alifantis - 45.118.54.61".

Expoziţia este, ca şi spectacolul "A treisprezecea noapte", tot o poveste, o istorisire în imagini a unei cariere de 45 de ani, măsuraţi în 118 spectacole, montate în 54 de teatre, cu 61 de regizori.

Nicu Alifantis oferă colecţia sa extraordinară de afişe, caiete program şi instrumente muzicale privirilor publicului bucureştean. Privitorului nu-i rămâne decât să-şi aducă aminte, cu ajutorul imaginii, de anii efervescenţi când Bucureştiul „respira” teatru autentic, de înaltă ţinută şi să se lase purtat înapoi în timp.

Muzicianul Nicu Alifantis va fi prezent în studioul Adevărul LIVE, de la ora 11.00, în cadrul Interviurilor FNT, şi va vorbi despre felul în care se naşte muzica de teatru.