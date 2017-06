Carnaval, în cetatea Sibiului. Parade de circ, teatru şi muzică alternativă pe Pietonala Nicolae Bălcescu FOTO

Extravaganţă, muzică, dans şi o aglomeraţie fără precent la cea de-a XXIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru (FITS), care a început vineri la Sibiu. Mii de oameni se calcă în picioare zilnic pe pietonala „Nicolae Bălcescu“ pentru a vedea showuri stradale şi instalaţii spectaculoase invitate din străinătate. FITS, care se desfăşoară în perioada 9-18 iunie, sub genericul „Iubire“, adună companii de renume din domeniul artelor spectacolului, regizori români şi străini, trupe de rock alternativ şi jazz. Nu mai puţin de 2.850 de artişti din peste 70 de ţări prezintă, timp de 10 zile, peste 500 de evenimente în 67 de spaţii de joc, printre care Cisnădioara, săli amenajate în fabrici, săli de sport din licee. Cocerte explozive, muzica rock alternativă, estetici fastuoase şi spectacole live sofisticate au loc, în fiecare seară, pe scena amenajată în Piaţa Mare a Sibiului.

Vrajă pirotehnică

Compania franceză de teatru Cie Remue Menage a dat startul spectacolelor outdoor cu. „Incursiune în abis“, o paradă de lumini purtată de ritmul tobelor taiko şi de sunete electronice, acompaniate de meduze, stele strălucitoare, un cal de mare maiestuos şi de Diavoli de Mare pe picioroange. Circ, muzică, foc, elemente pirotehnice ne-au purtat într-un univers ce-a îmbinat tărâmul subacvatic cu cel terestru. „Acei oameni minunaţi şi maşinăriile lor visătoare” au venit din Franţa să anime pietonala „Nicolae Bălcescu“, îmbinând instalaţiile mecanice cu circul, muzica şi teatrul. Creaţiile companiei Pipototal sunt inspirate dintr-o lume a visului patronată de artificii. Tot în weekend, din Spania Comparsa Las Monjas a adus la Sibiu „Farmecul Carnavalului”, un spectacol de o energie debordantă, cu o explozie de culori. Din Italia, Teatro Laboratorio Isola di Confine a îmbinat elemente din Commedia dell’Arte cu muzica pop şi cea clasică, iar „Pulcinella în paradă” a fost o incursiune fantastică în teatrul italian de stradă: improvizaţii, măşti, muzică şi multă voie bună!

„Zâna, cerbii şi tăietorul de lemne”

Din Coreea de Sud, „Zâna, cerbii şi tăietorul de lemne” ne-au dat întâlnire, duminică, cu o marionetă-gigant de 6 metri, cerbi care a ţopăit pe picioroange cu arcuri, un cocoş-robot şi familia-de-feţe-zâmbăreţe. Basmul tradiţional sud-coreean „Zâna şi Tăietorul de Lemne” a fost transpus în faţa publicului, pe stradă, sub forma unei reinterpretări teatrale nonconformiste

În continuare, în festival, patru zile vor fi dedicate unuia dintre cei mai mari creatori de circ din lume, David Dimitri. „În aplauzele voastre... Omul-Circ!” este un spectacol de circ contemporan creat şi interpretat de un singur om, fără animale şi fără alt suport de scenă, fiind o combinaţie inovatoare de acrobaţii, mers pe sârmă, muzică şi trapez. Spectacolele sale vor avea reprezentaţii, între 15-18 iunie, într-un cort de circ, la Baza Hipică din Sibiu. Prestaţia elveţiaului David Dimitri, care vrea să interpreteze cel mai îndrăzneţ spectacol de circ din toate timpurile, poate fi asemuită cu manifestul unui artist „de un talent nebun”, apreciere făcută de faimosul Maurice Béjart.

Rock alternativ, jazz cu influenţe latino-americane şi muzică pop la FITS 2017

De Staat este o trupă olandeză de rock alternativ, ce a debutat în 2009 cu albumul „Wait for Evolution” şi, la scurt timp după aceea, a fost prezentă pe toate scenele importante din Olanda şi la festivaluri precum Lowlands şi Pinkpop, iar la nivel internaţional, la festivalurile Sziget şi Glastonbury. În 2013 au lansat albumul „I_CON”, care a primit premiul Edison, cel mai prestigios premiu în materie de muzică din Olanda.

De Staat a lansat constant videoclipuri muzicale inovative şi foarte apreciate. Printre acestea, „Witch Doctor”, „Pep Talk” - un videoclip derutant, provocator şi amuzant, „Sweat Shop”, „Get It Together”, „Make A Call” şi multe altele. Datorită ritmului captivant şi a inserţiilor electro, dar şi a energiei debordante de care dă dovadă, trupa olandeză oferă, întotdeauna, concerte explozive. Cocertul a avut loc pe 11 iunie, de la ora 22:30, în Piaţa Mare.

Din Mexic, stabilită în Montreal, Quebec, Mamselle Ruiz ne încântă în Piaţa Mare a oraşului, vineri, 16 iunie, de la ora 22:30, cu ritmuri latino-americane şi de jazz. Muzica ei este influenţată de propria sa combinaţie de culturi, de la Nord, la Sud. Mamselle a primit mai multe premii în Canada, iar Radio Canada a numit-o „revelaţia” genului „world music”. Carisma ei, prezenţa scenică şi atracţia ei magnetică, precum şi prestaţia sa emoţională brută, i-au deschis calea către faimosul Cirque du Soleil, alături de care a susţinut o serie de concerte.

Cu siguranţă, am auziit cu toţii la radio celebrul hit „Castle in the snow”, ce aparţine trupei Kadebostany. Formaţia din Elveţia, înfiinţată în 2008, are propria sa identitate stilistică vizuală, reflectată în spectacolele live intense şi în videoclipurile lor muzicale. Un imperiu auriu, înconjurat de peisaje de deşert infinit: de acolo ies la suprafaţă aceşti cuceritori maiestuoşi ai muzicii pop, conduşi de noi figuri suverane. Muzica inovativă, estetica fastuoasă şi un spectacol live extrem de sofisticat, toate acestea contribuie la cea mai bună experinţă pe care iubitorii de muzică pop – şi nu numai – o vor avea în ultima zi de festival, 18 iunie, de la ora 22:15, în Piaţa Mare.