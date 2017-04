TEST DE CULTURĂ GENERALĂ: Păcală

1. Cine este autorul snoavelor populare româneşti care-l au în prim-plan pe Păcală?

a. Ion Creangă.

b. Petre Ispirescu.

c. Amândoi.



2. Ce este sericultura?

a. Producţia de gameţi.

b. Creşterea de viermi de mătase.

c. Cultura plantelor în sere.



3. Cu ce fel de armă a fost ucis Lev Troţki în Mexic?

a. Cu un pumnal.

b. Cu o daltă de gheaţă.

c. Cu un şarpe veninos.



4. În e ţară se află Munţii Cantabrici?

a. În Brazilia.

b. În Spania.

c. În Polonia.



5. Ce culoare are cifra zero pe o ruletă de cazino?

a. Verde.

b. Roşie.

c. Albastră.



6. Cine a interpretat rolul principal în filmul „Păcală“ din anul 1974?

a. Sebastian Papaiani.

b. Toma Caragiu.

c. Amza Pellea.

7. Care este ţara din Europa cu cea mai mică densitate a populaţiei?

a. Finlanda.

b. Rusia.

c. Islanda.



8. Care a fost primul obiect făcut de om care a orbitat Pământul?

a. Farfuria zburătoare Laika 1.

b. Sputnik 1.

c. Vostok 1.



9. În ce ocean se găsesc Insulele Mariane?

a. Indian.

b. Pacific.

c. În niciun ocean, sunt insule imaginare.



10. Cu ce mare putere a luptat Roma în Războaiele Punice?

a. Cu Dacia.

b. Cu Galia.

c. Cu Cartagina.



11. Cum îl cheamă, de fapt, pe Păcală?

a. Pâcală.

b. „Vină-ncoace“.

c. Păcală.



12. Ce producător de maşini are acelaşi nume ca o zeitate persană?

a. Aro.

b. Hyundai.

c. Mazda.



13. Cine a fost prima femeie care a fost inclusă în „Rock’n’Roll Hall of Fame“?

a. Tina Turner.

b. Aretha Franklin.

c. Maria Tănase.



14. Pe ce steag se află o puşcă AK-47?

a. Pe steagul judeţului Vaslui.

b. Pe steagul Mozambicului.

c. Pe steagul grupării ISIS.



15. Henric al VIII-lea a avut şase soţii. Cum s-a numit prima dintre ele?

a. Catherine de Aragon.

b. Anne Boleyn.

c. Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied.



16. Ce nume avea calul de luptă al lui Napoleon?

a. Marengo.

b. Bucifal.

c. Fefeleaga.



17. Prinţul Guillaume este moştenitorul tronului cărei ţări?

a. Ţara Românească.

b. Monaco.

c. Luxemburg.

18. Ce gaz este cunoscut şi ca „gaz ilariant“?

a. Hidrogenul sulfurat.

b. Argonul.

c. Oxidul nitric.



19. Sub ce nume sunt cunoscute primele serii de mărci poştale româneşti, emise în 1858, foarte valoroase astăzi?

a. Marele URS.

b. Cap de bour.

c. Magyar Posta.



20. Care este cel mai înalt copac din lume?

a. Baobabul.

b. Frasinul.

c. Eucaliptul.



21. Care dintre următoarele este numele uneia dintre cele trei Graţii din mitologia greacă?

a. Eufrosina.

b. Arichiţa.

c. Dumitrana.



22. Care dintre următoarele personaje de poveste a trăit în realitate?

a. Capra cu trei iezi.

b. Cenuşăreasa.

c. Pocahontas.

23. Cine a fost prima femeie aviator din România?

a. Smaranda Brăescu.

b. Elena Caragiani-Stoenescu.

c. Elena Ceauşescu.



24. Cine a promovat dezvoltarea modelului Volkswagen Beetle?

a. Adolf Hitler.

b. Regele Carol I.

c. Frederik Messerschmidt.



25. Cum o cheamă pe iubita lui Donald Duck?

a. Melania.

b. Daisy.

c. Ivanka.



26. În ce ţară a avut loc prima Cupă Mondială de Fotbal?

a. România.

b. Brazilia.

c. Uruguay.



27. Când este sărbătorită Ziua Păcălelilor?

a. Pe 1 aprilie.

b. Pe 32 martie.

c. Pe 30 februarie.

Răspunsuri (in)corecte:

2. a. Producţia de gameţi.

3. c. Cu un şarpe veninos.

4. a. În Brazilia.

5. b. Roşie.

6. c. Amza Pellea.

7. b. Rusia.

8. a. Farfuria zburătoare Laika 1.

9. c. În niciun ocean, sunt insule imaginare.

10. a. Cu Dacia.

11. b. „Vină-ncoace“.

12. a. Aro.

13. c. Maria Tănase.

14. a. Pe steagul judeţului Vaslui.

15. c. Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied.

16. c. Fefeleaga.

17. a. Ţara Românească.

18. a. Hidrogenul sulfurat.

19. c. Magyar Posta.

20. b. Frasinul.

21. c. Dumitrana.

22. a. Capra cu trei iezi.

23. c. Elena Ceauşescu.

24. b. Regele Carol I.

25. a. Melania.

26. a. România.

27. b. Pe 32 martie.