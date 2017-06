Adevărul Live, ora 11.00: De ce să mergi la o şcoală de vară despre cel mai atroce experiment al regimului comunist, „Fenomenul Piteşti“?

Timp de cinci zile, în fosta închisoare Piteşti, istorici, foşti deţinuţi politic şi personalităţi culturale, care, în perioada 20-24 iulie, vor ţine prelegeri şi seminarii participanţilor despre cel mai atroce experiment al regimului comunist.

Până în prezent s-au desfăşurat cinci ediţii ale Şcolii de Vară, la care au participat peste 60 de tineri interesaţi de experienţa celor care au trecut prin înfricoşătoarea închisoare de la Piteşti. Printre invitaţii care le-au vorbit participanţilor s-au numărat, de-a lungul celor cinci ediţii: istoricul şi criticul literar Dan C. Mihăilescu, filosoful Sorin Lavric, teologul Radu Preda, regizorii Andrei Negoiţă şi Nicolae Mărgineanu, foştii deţinuti politici Petru Cojocaru, Demostene Andronescu, Dionisie Stoenescu, Gheorghe Plop, poeta şi eseista Ruxandra Cesereanu etc.

Câteva date organizatorice şi referitoare la înscrierile din acest an: înscrierile pentru ediţia de anul acesta au termen limită data de 2 iulie, în urma cărora vor fi selectate 15 persoane. Limita superioară de vârstă a participanţilor este de 30 de ani, iar urmarea unei forme de învăţământ superior în momentul Şcolii de Vară nu este obligatorie pentru cei care au ciclul de licenţă absolvit sau urmează să susţină examenul de admitere la facultate. Toate cheltuielile legate de trasnport, cazare şi masa participanţilor sunt suportate de organizatori. Mai multe detalii despre înscrieri se găsesc pe site-ul www.istoriecontemporana.ro.

Vorbim, la Adevărul Live, de la ora 11.00, despre cea de-a VI-a ediţie a Şcolii de Vară „Fenomenul Piteşti“ cu Alin Mureşan, coordonatorul şcolii şi fondatorul Centrului de Studii pentru Istorie Contemporană, cu Andrei Fântână, (fiul fostului deţinut politic Constantin Fântână şi membru al trupei Robin and the Backstabbers) şi cu Silvia Baumgarten (fostă participantă),