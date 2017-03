Serile Nautilus la Humanitas Cişmigiu – Ernest Cline în dialog cu Ana Nicolau

Prima întâlnire are loc luni, 20 martie, de la ora 19.00, la librăria Humanitas de la Cişmigiu, cu scriitorul Ernest Cline, autorul romanelor Ready Player One şi Armada.

Următoarea ediţie a Serilor Nautilus are loc luni, 24 aprilie, cu îndrăgita autoare de romane fantasy Robin Hobb.

Intrarea la eveniment se face pe baza unei rezervări aici.

Cartea perfectă pentru geeks şi iubitori de science fiction, romanul de debut al lui Ernest Cline, Ready Player One cuprinde referinţe la jocuri precum Everquest sau World of Warcraft, dar şi la filme şi seriale cult, printre care Star Trek, Back to the Future şi Star Wars. Cartea a avut un mare succes şi va avea parte de o ecranizare marca Steven Spielberg, în 2018, cu un scenariu scris de autor. Armada, cel de-al doilea roman al lui Cline, păstrează aceeaşi notă de cultură pop, dar adaugă la poveste un atac extraterestru iminent.

Ernest Cline s-a născut în Ohio pe 29 martie 1972. Romancier, scenarist şi performer, s-a dedicat artei încă din copilărie, a participat la numeroase concursuri şi la multe proiecte. Ready Player One, romanul său de debut, a apărut în anul 2010 în America, iar Warner Bros a achiziţionat drepturile de adaptare pentru marele ecran, Ernest Cline urmând sa scrie scenariul. Armada, continuarea primei sale cărţi, a apărut în anul 2015 la aceeaşi editură americană, drepturile de ecranizare fiind cumpărate de Universal Pictures.