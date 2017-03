Dan C. Mihăilescu, la Adevărul Live, de la ora 13.00, va vorbi, special de 8 martie, despre cele mai puternice femei din istoria României

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul LIVE

Dan C Mihăilescu a scris despre viata celor mai importante 50 de femei care au marcat, cu adevarat, o parte din destinul României.

În volumul "Castelul, biblioteca, puşcăria", publicat de Humanitas, criticul literar vorbeşte despre trei vămi ale feminităţii exemplare. „Feminitatea încoronată, nobleţea superb, infantil sau parşiv alintată... Sensibilitate, senzualitate, instinct şi educaţie, deghizament, arta disimulării, one-woman show cu efecte invariabil seducătoare, toate acestea sunt calităţi ale femeilor puternice din România.

"Feminitatea ultragiată, a cărei naturală, inocentă vulnerabilitate se vede călcată în copitele unei istorii bestiale, trecând umilitor din avuţie, adică din confortul domestic al gospodăriei ţărăneşti, sau din efervescenţa saloanelor culturale, în animalitatea carcerei, mizeria interogatoriilor şi duhorile dormitoarelor colective.

Şi feminitatea spirituală, iniţial etic, apoi afectiv şi civic arhitecturată conform opreliştilor, cruzimilor, aberaţiilor şi malformărilor specifice unei istorii în care omul devenise doar o cifră în statisticile ororii.

Într-o Românie (şi-o lume) a deriziunii, mârlăniei şi pustiitorului relativism postmodern, iată că avem cui ne pleca frunţile, cuminte şi recunoscător, cu buna-cuviinţă datorată celor care ne pot fi (ar trebui să ne fie) oricând modele de viaţă...“ , spune Dan C. Mihăilescu.





1. Regina Maria – prima femeie membra a Academiei Franceze de Arte Frumoase

2. Marta Bibescu - membra a Academiei Regale din Bruxelles

3. Alice Voinescu – prima femeie Doctor in filozofie la Sorbona

4. Maruca Cantacuzino – muza lui George Enescu

5. Regina Elisabeta – Regina poeta

6. Monica Lovinescu – vocea Romaniei in Europa libera

7. Cella Delavrancea – pianista debutanta la 8 ani pe scena Atheneului Roman

8. Elena Vacarescu - prima femeie Membru de onoare al Academiei romane

9. Dora d'Istria - prima femeie care a cucerit Alpii

10. Iulia Hasdeu – copilul precoce al literaturii romane

11. Lucia Sturza Bulandra – eterna Doamna a teatrului romanesc

12. Maria Tanase – regina cantecului romanesc

13. Hortensia Papadat-Benngescu – cretaoarea romanului psihologic modern

14. Iolanda Balas – atleta mondiala a sec. XX

15. Olga Greceanu – singura femeie cu drept de predica in amvon

16. Elvira Popescu – Notre Dame de Theatre

17. Anita Nandris Cudla – model de rezistenta in gulagul siberian

18. Principesa Ileana – printesa ingerilor

19. Ana Aslan – pioner al Gerontologiei si Geriatriei in lume

20. Maria Rosetti – prima femeie ziarist din Romania

21. Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu

22. Sarmiza Bilcescu – prima femeie din lume doctor in Drept

23. Smaranda Gheorghiu – prima femeie care a calatorit la Polul Nord

24. Clara Haskil – geniu pianistic al lumii

25. Maria Filotti – teatrul ca destin

26. Sofia Nadejde – scriitoarea primului roman feminist

27. Cecilia Storck - prima femeie profesor universitar în învăţământul de artă din Europa

28. Aristitzza Romanescu – prima diva a teatrului romanesc

29. Ana Ipatescu - Jeanne d Arc a Romaniei

30. Hariclea Darclee – privighetoarea Carpatilor

31. Elisabeta Rizea – eroina luptei anticomuniste din Fagaras

32. Doamna Chiajna – femeia care a condus o armata la razboi

33. Alexandrina Cantacuzino – initiatoarea Partidului Independent al Femeilor

34. Marina Stirbei – fondatoarea Escadrilei Albe

35. Stefania Maracineanu – inventatoarea polii artificiale

36. Elena Caragiani – primul reporter de razboi, din avion, din lume

37. Aurora Gruescu – prima femeie inginer silvicultor din lume

38. Virginia Andreescu – prima femeie din lume arhitect, inspector general

39. Ella Negruzzi – prima femeie admisa in baroul romanesc

40. Maria Teohari – prima femeie astronom din Romania

41. Sofia Ionescu – Ogrezeanu – una dintre primele femei neurochirurg din lume

42. Elisa Leonida Zamfirescu – prima femeie inginer din Europa

43. Smaranda Braescu – campioana mondiala la parasutism

44. Maria Cutarida – prima femeie medic din Romania

45.Elena Theodorini – prima diva a Romaniei, ultima diva a sec. XIX

46. Clody Berthola – muza teatrului modern romanesc

47. Jeni Acterian – memoria elitei interbelice romanesti

48 Vera Atkins - cea mai importanta agenta secreta romanca

49. Renadi Parlea – primul fotomodel din lume

50. Sfanta Teodora de la Sihla – singura sfanta romanca din calendarul crestin-ortodox



Următorul titlu, semnat de Dan C. Mihăilescu, volum aflat în pregătire este Mircea Eliade - Oceanografie epistolară (in pregatire la Humanitas, 2017). Din acest volum, criticul literar a citit fragmente la o întâlnire cu publicul. Pe 22 martie, Dan C. Mihăilescu va susţine, la Librăria Humanitas Cişmigiu. o conferinţă despre Biblia, o carte cât lumea. Invitaţi vor fi Francisca Băltăceanu şi Bogdan Tataru Cazaban.

Dan C. Mihăilescu este critic şi istoric literar. A publicat volume de eseuri despre Eminescu, Caragiale, Cioran, Blaga, generaţia ’27, literatura română în postceauşism ş.a. A făcut gazetărie aproape patruzeci de ani, a fost cercetător ştiinţific, a condus reviste, a semnat traduceri, prefeţe, ediţii etc. Din anul 2000 este realizatorul emisiunii Omul care aduce cartea, la ProTV.

A publicat 16 volume de eseuri (printre care Stângăcii de dreapta, Îndreptări de stânga, ciclul Viaţa literară, Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu), a tradus din Jean-François Revel, Eugène Ionesco, Emmanuel Todd, Vladimir Bukovski ş.a., a deţinut rubrici în revistele Luceafărul, Transilvania, 22, Idei în dialog, România literară, Ziarul de duminică, Dilema veche, precum şi în Evenimentul zilei şi Jurnalul Naţional.

Printre preocupările sale constante se află literatura memorialistică şi epistolară.

Cele mai recente cărţi ale sale sunt I.L. Caragiale şi caligrafia plăcerii: Despre eul din scrisori (Humanitas, 2012), Ce mi se-ntâmplă. Jurnal pieziş (Humanitas, 2012), Cartea ca destin. Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu (Humanitas, 2013), Castelul, biblioteca, puşcăria (Humanitas, 2013), Despre nerăbdarea de a fi răbdător (dialog epistolar cu Ciprian Măceşaru; Humanitas, 2014), Mircea Eliade - Oceanografie epistolară (in pregatire la Humanitas, 2017).