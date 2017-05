VIDEO La TIFF este anul comediilor romantice alternative

Titlurile alese de directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov, vor concura pentru Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film).

,,Comedia romantică e un gen privilegiat de marile multiplexuri, nu şi de festivaluri. Atunci când vine vorba de comedii romantice ne-hollywoodiene, lucrurile sunt şi mai complicate, pentru că majoritatea festivalurilor nu se înghesuie să le programeze, preferând filmele grele, serioase, în dauna divertismentului frivol, cu lipici la public. Secţiunea Alt.Rom.Com îşi propune să le dea o şansă acestor, să le zicem, comedii romantice alternative care fie vin din zona indie americană sau de pe alte meleaguri, respectând cu religiozitate formula, dar fiind ignorate de multiplex, fie deviază de la reţeta genului şi introduc un twist în povestea de dragoste. Altfel spus, râdem, glumim, dar oare eroii rămân împreună la final?’’, punctează Mihai Chirilov.

Satirizând aşteptările fiecăruia dintre noi atunci când vine vorba despre iubire, Tu şi numai tu/It Had To Be You (r. Sasha Gordon) vorbeşte despre alegerile dificile pe care femeile sunt nevoite să le facă în zilele noastre – cu atât mai destabilizante atunci când cel mai bun prieten te cere în căsătorie.

Tot în faţa unei decizii complicate se află şi Natasha, personajul principal din Zoologie/Zoology (r. Ivan I. Tverdovsky), atunci când se îndrăgosteşte de un bărbat mult mai tânăr. Coada care-i creşte peste noapte îi schimbă viaţa într-un sens pozitiv, dar ea va trebui să aleagă între realitate şi iluzie.

„Am restaurantul, rochia şi apartamentul. Dumnezeu să facă bine să-mi aducă un mire”, spune Mishal, care decide să lase totul în voia divinităţii atunci când mirele o părăseşte cu o lună înainte de nuntă, în Căsătorie cu obstacole/ Through the Wall (r. Rama Burshtein). Rolul i-a adus lui Noa Koler premiul pentru Cea mai bună actriţă la Premiile Academiei de Film Israeliene.