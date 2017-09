The Guardian şi The Times laudă la unison opera lui Enescu. Cronici elogioase în presa internaţională pentru „Oedipe“ de la Royal Festival Hall

În presa internatională a fost partitura, interpretarea orchestrală magnifică, vocile de cea mai bună calitate, evidenţiindu-i inclusiv pe Ruxandra Donose, Gabriela Iştoc şi Marius Vlad Budoiu, precum şi contribuţia de acelaşi nivel a celor două ansambluri româneşti, Corul Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti şi Corul de Copii Radio.

Definind stilul partiturii enesciene ca o sinteză originală de influenţe post-romantice, moderniste şi folclorice, Peter Reed observă, în Classical Source, o publicaţie de referinţă a vieţii muzicale internaţionale, nu numai calitatea orchestrei şi a vocilor, inclusiv interpretarea „plină de căldură” a Gabrielei Iştoc şi „expresivitatea” infuzată de talent actoricesc a Ruxandrei Donose, ci şi aportul „neobosit” al corurilor româneşti, care a creat ambianţa dramatică şi atmosfera deosebită a operei.

Pentru Tim Ashley de la The Guardian, varianta concertistică propusă de maestrul Jurowski este o „realizare superbă care a formulat cea mai puternică pledoarie posibilă” în favoarea Oedip-ului enescian, o partitură „ce-ţi pătrunde irezistibil sub piele”. Interpretarea LPO a fost „exemplară”, iar Corul Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti a cântat cu „extraordinară fervoare şi frumuseţe a tonului”. O asemenea partitură „fascinantă”, conchide recenzentul, nu putea fi scrisă decât de un „mare artist”.

The Arts Desk, sub semnătura lui David Nice, proclamă „geniul transcendent” al lui Enescu, considerat un compozitor cu „stil unic”, capabil de „magie instrumentală”. Cronicarul consideră că Vladimir Jurowski a fost capabil de adevărate „miracole orchestrale”, London Philharmonic Orchestra proiectând în permanenţă „frumuseţea extremă şi violenţa extremă” a acestei „mari capodopere”.

O capodoperă care, aşa cum titra The Independent, are un „impact uluitor” chiar şi în versiunea de concert, în care geniul orchestral al lui Enescu răzbate neîngrădit.

Compozitorul şi criticul Robert Hugill, autor al unui influent blog, nu ezită să considere ”Oedipe” o capodoperă „glorioasă”, prin complexitate, prin sofisticare artistică, prin „vasta paletă de culori” a muzicii. Admirabile i se par şi concepţia maestrului Jurowski, care a pus în evidenţă partitura orchestrală mai mult decât ar fi putut-o face o montare clasică de operă, şi vocile fără excepţie foarte bune, cu un Paul Gay „magnific”, o Ruxandra Donose „a cărei contribuţie a contat”, o Gabriela Iştoc „emoţionantă” şi un Marius Vlad Budoiu „care s-a făcut remarcat, în ciuda rolului mic”.

La fel de generos în elogii, Barry Millington de la Evening Standard deplânge faptul că această veritabilă capodoperă, de o „forţă imensă”, nu se aude mai des în sălile de operă sau de concert. Matthew Rye de la Bachtrack notează caracterul original „de-a dreptul inclasificabil” al capodoperei enesciene şi distribuţia de zile mari, în care strălucesc, pe lângă Paul Gay, şi cântăreţii români, mai ales Ruxandra Donose, „elocventă şi puternică” şi Gabriela Iştoc, „mişcătoare”, cu o voce „atractivă şi deschisă”.

Pentru Geoff Brown de la The Times,vocile - în care e remarcată, din nou, şi „încântătoarea” Gabriela Iştoc - au strălucit, iar orchestra a cântat „înfocat şi strălucitor”, sub bagheta unui Jurowski în „obişnuita notă efervescentă”. Şi pentru cronicarul de la Financial Times „Oedipe” e indiscutabil o capodoperă, dar una care, prin extraordinara ei complexitate, trebuie cântată doar de orchestre mari, aşa cum e LPO, pentru a putea ca frazele „luxuriante” şi „detaliile infinitezimale” ale muzicii enesciene să fie puse în valoare.

Opera „Oedipe“ de George Enescu, condusă de maestrul Vladimir Jurowski, director artistic al Festivalului „George Enescu“, a deschis, pe 23 septembrie 2017, noul sezon London Philharmonic Orchestra în celebra Royal Festival Hall din Londra. La finalul spectacolului, creaţia lui Enescu în variantă concertantă a fost ovaţionată de cei peste 2.000 de oameni prezenţi în eleganta sală din Southbank Londra. Opera „Oedipe“, care a deschis şi Festivalul „George Enescu“ pe 2 septembrie, a avut la Londra aceeaşi distribuţie ca la Bucureşti, în rolurile principale fiind baritonul Paul Gay (Oedipe), basul Sir Willard White (Tiresias), tenorul Marius Vlad Butunoiu (Laios), mezzosopranele Ruxandra Donose (Iocasta) şi Ildikó Komlósi (Sfinxul), soprana Gabriela Iştoc (Antigona). Pe celebra scenă londoneză, artiştii au fost rechemaţi la scenă de nenumărate ori, îndelung aplaudate fiind şi Corurile Filarmonicii „George Enescu” (condus de maestrul Iosif Ion Prunner) şi de Copii Radio (dirijat de Voicu Popescu).