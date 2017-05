Scriitoarea de origine română Mira Feticu va participa la „Noaptea literaturii europene“ de la Amsterdam

Scriitoarea Mira Feticu participă la „Noaptea literaturii europene”, eveniment organizat anual de reţeaua europeană a institutelor naţionale pentru cultură din Olanda, EUNIC Olanda, cu sprijinul Comisiei Europene. „Noaptea literaturii eruopene” va avea loc la Amsterdam, la Centrul cultural flamand De Brakke Grond din Amsterdam, pe 10 mai, de la ora 20:00.

Alături de alţi zece scriitori şi poeţi din Europa, scriitoarea de origine română va discuta problema apartenenţei, precum şi modalităţile de a exprima semnificaţiile cuvântului „acasă” într-o altă limbă.

Participarea autoarei este posibilă cu sprijinul Institutului cultural român Bruxelles care a emis şi un comunicat de presă cu această ocazie.

Discuţiile vor fi moderate de către profesorul Guido Snel, scriitor, traducător şi lector de studii europene la Universitatea din Amsterdam, şi vor fi acompaniate de ilustraţii live ale artistei flamande Sarah Yu Zeebroek. De asemenea, în urma evenimentului va fi publicată o colecţie specială în revista literară „Terras” care va conţine reflecţiile asupra sensului « Acasă » ale autorilor invitaţi la aceasta ediţie a proiectului european.

”(...) Cuvântul românesc « Acasă » nu mai înseamnă pentru mine nimic, dar încă doare, ca un picior amputat pe care vrei să-l scarpini că te mănâncă. Trăiesc de 12 ani în Olanda şi am construit aici o viaţă nouă. Cu mai puţine vise, mai cu picioarele pe pământ (...) şi sunt fericită (ca atunci când eşti acasă) când mă uit la fiica mea. Thuis (acasă) e pentru ea thuis… aşa cum trebuie să fie. Thuis există şi fiica mea are un thuis. Repet asta des şi asta e mantra mea. Acasă există, nu e aşa de greu de avut şi fiica mea are o acasa…”, scrie Mira Feticu în eseul „Acasa versus home”.