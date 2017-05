Sala Brâncuşi şi „Cuminţenia Pământului“ vor putea fi vizitate la Muzeul Naţional de Artă al României

Deşi, iniţial, sala dedicată sculptorului român trebuia să se deschidă pentru public pe 30 mai, directorul MNAR a declarat că sala care va găzdui şi „Cuminţenia Pământului” se va deschide la finalul lunii iunie, data exactă nefiind deocamdată cunoscută.

„Sala Brâncuşi se află într-un proces de reconsiderare, sub aspectul prezentării, sub aspectul selecţiei operelor de artă, al înscrierii într-o conduită muzeală în concordanţă cu bunele practici, respectiv cu un plus de informaţie care să fie oferită vizitatorului”, a adăugat Stegerean.