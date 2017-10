Românul Dorin Bofan, câştigător în concursul „Wildlife Photographer of the Year 2017”

Printre aceştia, românul Dorin Bofan, câştigător la categoria „Plante şi ciuperci”, cu imaginea intitulată „Tapiseria vieţii”, realizată la Hamnøy, în insulele Lofoten din Norvegia. În fotografie se vad versanţii muntelui acoperiţi cu mesteacăn pitic de o culoare aurie, de toamnă, în bătaia unor raze de soare.

Peste 50.000 de fotografii din 92 de ţări au fost înscrise în prestigiosul concurs, dar numai 100 au fost incluse în expoziţia finală ce va putea fi vizitată din 20 octombrie la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Wildlife Photographer of the Year este cea mai veche şi importantă competiţie pentru fotografia de natură. Anul acesta este la cea de-a 53-a ediţie şi prezintă cele mai bune fotografii de natură din lume. Expoziţia are vernisajul în fiecare an în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Londra, iar apoi este organizat un turneu în peste 60 de oraşe din Marea Britanie şi din lume.

Dorin Bofan fotografiază natura de mai mulţi ani. Fotografii, interviuri şi articole de-ale sale au apărut în reviste precum National Geographic România, Photo Magazine, Foto-Video, FOTO4all, Photo Travel, foto-magazin.ro, whytake.net şi altele. A participat la câteva concursuri de fotografie, câştigând sau fiind în lista scurtă la International Photography Awards, BBC Wildlife Photographer of the Year, Fotogeografica şi Milvus Photo Contest.