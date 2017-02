Radu Mihăileanu prezidează juriul internaţional al Festivalului internaţional al filmului de dragoste de la Mons

Două lung metraje româneşti, cap de afiş al multor festivaluri internaţionale, vor fi proiectate în secţiunea „Cinematografia din lumea întreagă“ a festivalului, Sieranevada r.: Cristi Puiu (în 11 şi 12 februarie) şi Inimi Cicatrizate r.: Radu Jude (în 12 şi 13 februarie), iar scurt metrajele Apartament interbelic, în zonă superbă, ultra-centrală r.: Sebastian Mihăilescu (RO, 2016, 18 min.) şi Meda r.: Emanuel Pârvu (RO, 2015, 14 min.) vor fi proiectate în secţiunea „Competiţia internaţională de scurt metraje“ (în 13 şi 14 februarie), la cinematograful Plaza Art din Mons.

ICR Bruxelles sprijină participarea românească la Festivalul internaţional al filmului de dragoste (FIFA) de la Mons (10-17 februarie 2017).

The Telegraph i-a acordat filmului lui Cristi Puiu 4 din 5 stele: „

Sieranevada este o comedie care arată ca o dramă, sună a dramă, rămâne serioasă şi ridică întrebări politice, de-a lungul a 3 ore în care pur şi simplu baţi din picior. Nu este nicio secundă din acest film care să nu fie convingătoare.“. Mai mult, Sieranevada a fost numită în The Guardian „hrană pentru creier“.

„Am făcut un film care nu este o ecranizare, ci o adaptare prin interpretare personală a textelor lui Blecher, la care am adăugat alte lucruri în speranţa că nu-l voi trăda, ci îl voi îmbogăţi. Realmente îmi doresc foarte mult ca publicul larg să-l descopere pe Blecher, să-i descopere cărţile. Spun asta că, trăind înconjurat de prieteni care îi cunosc opera, am avut senzaţia că toată lumea îl cunoaşte, dar am fost surprins să întâlnesc o mulţime de oameni care nu-i cunosc cărţile. Deci puteţi să începeţi cu cartea asta şi să continuaţi cu celelalte.“ a declarat Radu Jude despre Inimi Cicatrizate.

Invitaţia de a prezida juriul internaţional al FIFA Mons este pentru Radu Mihăileanu continuarea unei perioade de mare vizibilitate pentru reputatul regizor în Belgia, după lansarea L’Histoire de l’Amour, primul său film realizat în limba engleză, în 2016, cu contribuţia ICR Bruxelles. Radu Mihăileanu (n. 1958, la Bucureşti) este un cunoscut scenarist şi regizor, distins cu numeroase premii internaţionale pentru filmele sale Trahir (1993), Trenul vieţii (1998) Va, vis et deviens (2005), Concertul (2009) şi La source des femmes (2011). După ce a participat în juriul mai multor festivaluri, a fost declarat „Cavaler al Legiunii de onoare“ (2013) şi „Ofiţer al ordinului Artelor şi Literelor“ (2014), potrivit unui comunicat al ICR Bruxelles.

Proiectul face parte din strategia ICR de promovare a cinematografiei româneşti în spaţiul BeNeLux. Perioada: 10-17 februarie 2017 Loc: cinematograful Plaza Art