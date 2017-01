Poet român la Istanbul

Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, între orele 10:30-12:00, la sediul ICR Istanbul, vor avea loc lecturi publice din creaţiile poeţilor Simona - Grazia Dima, Miodrag Jaksic, Helena Halilaj, Cihan Omar.

Duminică, 8 ianuarie 2017, la sediul Centrului Cultural Cemal Süreya al Primăriei Ataşehir de pe continentul asiatic al Istanbulului se vor desfăşura atât lecturi publice de poezie, cât şi paneluri tematice cu poeţii străini invitaţi.

Luni, 9 ianuarie, lecturile şi panelurile vor continua la hotelul Titanic din Piaţa Taksim.

Poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, publicistă, Simona-Grazia Dima este, de formaţie, filolog, absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de merit, ca şefă de promoţie naţională.

Scriitoarea este şi redactor în cadrul Academiei Române din Bucureşti, membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (din 2001), secretar al PEN-Clubului Român (din 2006).

Simona-Grazia Dima colaborează susţinut la revistele majore din ţară şi la publicaţii literare din străinătate, fiind autoarea a 15 volume, din care 11 sunt culegeri de poeme: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Timişoara, 1999), Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor. De asemenea, a publicat trei volume de critică literară şi eseistică: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchetă literară (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint fără minotaur, Blândeţea scorpionului, o traducere de orientalistică din limba engleză: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoaşterii Supreme, traducere din limba engleză (titlul original: Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge).

Poeziile şi eseurile Simonei-Grazia Dima sunt traduse în limbile engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, slovacă, turcă, galeza scoţiană, creaţiile sale figurând în antologii editate în ţară şi în străinătate, precum şi în numeroase volume colective.

Cemal Süreya a fost un membru notabil al celei de-a doua generaţii de poeţi turci din anii ‘50, o mişcare abstractă şi postmodernă creată ca o reacţie împotriva unei mai cunoscute mişcări literare turce, numită Garip. Tema predilectă a poeziilor lui Sureya este iubirea care desfată simţurile.