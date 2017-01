Patru tineri artişti români, selectaţi pentru prestigiosul program Berlinale Talents

În perioada 11 - 16 februarie, Berllinale Talents, aflat la a 15-a ediţie, se va desfăşura sub tema “Courage: Against All Odds”, potrivit site-ului berlinale.de, citat de news.ro.

Vor avea loc peste 100 de evenimente, iar invitatul special al programului este sculptorul bulgar Christo Vladimirov Javacheff.

”Din 2003, am primit aici 5.128 de talente, iar 100 dintre acestea au revenit la festival. Această reţea extinsă simbolizează schimburile culturale dincolo de orice graniţă” - directorul festivalului, Dieter Kosslick.

Un comitet internaţional de selecţie a ales 250 de talente dintre 2.711 aplicanţi din 127 de ţări, bazându-se pe realizările anterioare şi impactul şi relevanţa muncii lor în ţările de origine.

La ediţia de anul acesta vor participa 106 regizori, 49 de producători, 15 actori, 5 scenarişti, 17 directori de imagine, 14 monteuri, 13 designeri, 8 critici de film, 10 distribuitori şi agenţi de vânzări, 6 compozitori şi 8 sound designeri. Pe lângă aceştia, au fost selectate 40 de proiecte - documentare, lungmetraj de ficţiune şi scurtmetraj - pentru programul Project Labs.

Alexandru Potocean este născut pe 26 aprilie 1984. A jucat în peste 25 de filme, între care ”Hârtia va fi albastră”, de Radu Muntean, şi ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu. În 2016, el a putut fi văzut pe marile ecane în lungmetrajele ”Dincolo de calea ferată”, de Cătălin Mitulescu, şi ”03.ByPass”, regizat de Nap Toader, şi în scurtmetrajul "Nu există-n lumea asta", de Andreea Vălean.

Ioana Mischie, născută în 1989, este scenaristă şi regizoare, portofoliu său cuprinzând filme şi experimente narativ-interactive. Este absolventă a Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti, în cadrul căreia îşi continuă studiile doctorale în transmedia storytelling. A regizat două seriale de film documentar pentru platforma 4OD din Londra. A participat la programe internaţionale precum Berlinale Script Station (2012), Locarno Academy Meetings (2012), International Screenwriters Pavilion Cannes (2014), Sundance Workshop in Italy (2015) şi The Steamer Salon (2016).

Andra Popescu este producător. În 2016, cu filmul ”Holy Cow” (coproducţie România, Germania, Azerbaidjan; 2015), în regia lui Imam Hasanov, a fost prezentă la Festivalului Internaţional de Film de la Linz şi la festivalului internaţional this human world de la Viena.

Carmen Tofeni a lucrat la 14 filme - scurtmetraje şi lungmetraje de ficţiune, dar şi documentare. Între proiectele cinematografice la care a colaborat se numără ”Comoara”, de Corneliu Porumboiu, ”Afacerea Est”, de Igor Cobileanski, iar în 2017 lucrează la ”What About Love”, de Klaus Menzel.

Festivalul de Film de la Berlin a început să anunţe nominalizaţii şi invitaţii de la jumătatea lunii decembrie. Între aceştia se află lungmetrajul ”Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer, care a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 67-a ediţii a Berlinalei.

În acelaşi timp, Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei zece tineri actori europeni selectaţi în programul Shooting Stars, organizat între 10 şi 13 februarie, de European Film Promotion (EFP), şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie.

Cineastul olandez Paul Verhoeven, regizorul unor filme celebre precum ”Basic Instinct”, ”Total Recall” şi ”Elle”, va prezida juriul ediţiei din 2017 a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care va avea loc între 9 şi 19 februarie.