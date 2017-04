Patru noi spaţii pentru Festivalul JAZZ™

Primul proiect special produs pentru JazzTM în colaborare cu artiştii români se numeşte SUBJazz. Bean MC şi Power pe Vinil împreună cu Teo, Mihai şi Csongor, adică Subcarpaţi şi JazzyBIT, îmbină hip hop-ul, jazz-ul şi folclorul underground şi vor concerta pe scena din Piaţa Victoriei. Tot aici se vor auzi şi acordurile trupei unuia dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi basişti din România, Alex Calancea Band. Susţinând, împreună cu o mulţime de muzicieni, sute de concerte, artistul a lansat, în 2012, propriul album de fusion-instrumental, „Road to home”. De aseamenea, publicul prezent în Piaţa Victoriei se va bucura de un concept avangardist, în care îşi găsesc locul elemente electronice şi improvizaţii, toate reunite sub umbrela Paolo Profeti European Collective.

Scena din Parcul Civic aduce şi ea combinaţii de genuri, experimente muzicale şi proiecte cunoscute din sfera underground-ului. Aici vor concerta The Egocentrics, care oferă un mix de rock psihedelic cu influenţe de jazz, contraste puternice şi îndrăzneţe, improvizaţie şi interludii aventuroase. The Best Bad Trip care abordează un stil experimental, îmbinând elemente de jazz, cu punk, muzică clasică şi alte genuri muzicale, vor urca pe aceeaşi scenă. În plus, Armies Live! vor aduce în faţa publicului elemente de jazz, alături de trip hop şi dark ambient. Jazz, blues, soul şi muzica electronică experimentală se întâlnesc, din 2014, sub numele de BAB, trupă electronică experimentală, care va completa line-up-ul scenei din Parcul Civic. Muzicii electronice experimentale i se alătură nuanţe de funk, reggae, rock şi jazz, prin prezenţa Paperjam pe scena din Parcul Civic.

În Parcul Castelului, publicul va avea parte de jazz modern armonios şi melodios. Astfel, pe această scenă se va cânta jazz cu influenţe etnice din Serbia, Macedonia sau Ungaria, în stilul Toth Bagi Csaba Balkan Union, împreună cu elemente de jazz şi blues. Chitaristul şi vocalistul Csaba Toth Bagi este renumit pentru vocea sa puternică şi tehnicile fascinante cu care cântă la chitară, ambele influenţate de rădăcinile lui balcanice. Tot aici vor fi prezentate compoziţii clasice de jazz, melodii originale şi câteva melodii româneşti cântate de Ana Dubyk Quartet. Proiectul reuneşte studenţi ai Prins Claus Conservatory: Ana Dubyk, Toma Dimitriu, Ju Min Park şi Petr Agapov. În plus, Ana Cristina Leonte promite o stare de visare lucidă, prin noul ei proiect A-C Leonte Reveries, cu elemente de jazz îmbinate cu muzică psihedelică. O altă prezenţă delicată pe scena Parcului Castelului va fi Amalia Gaiţă care va încânta publicul cu jazz, soul, funk şi soft rock. Deopotrivă pianist şi compozitor, Teo Milea va surprinde publicul festivalului cu aceeaşi uşurinţă ca întotdeauna. O combinaţie sublimă între compoziţie proprie şi improvizaţie, muzica sa este un liant între stilul clasic şi cel contemporan.

Ediţia JazzTM 2017 aduce o noutate absolută: seria de jam-session-uri Nocturnal Jams (spaţiile nocturne). Acestea se vor desfăşura în localuri îndrăgite de publicul timişorean, diferite prin concept, dar asemănătoare prin atmosfera boemă şi versatilă caracteristică jazz café-urilor. Coordonate de artişti români, acestea oferă ocazia unui dialog între muzicienii pe care festivalul îi aduce împreună. Prin intermediul acestor seri, festivalul creşte dincolo de limitele centrale ale oraşului, cele de vineri desfâşurându-se în cafenelele D’arc şi Aethernativ, iar cele de sâmbătă în Manufaktura şi Ambasada.