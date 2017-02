Lozinca lui Mihai Şora: „Biblioteca pentru toţi nu îi publică pe hoţi“ FOTO

Mihai Şora a fost foarte activ în aceste zile, participând, în ciuda celor 100 de ani pe care i-a împlinit în luna noiembrie 2016, la protestele din Piaţa Victoriei.

Ziarul „Adevărul“ a relatat despre prezenţa sa la manifestaţii.

De asemenea, scriitorul a publicat mesaje mobilizatoare pe pagina sa de Facebook.

"Dragii mei, ne adunăm, ne organizăm, rezistăm. De astăzi, am şi pancartă. Vom fi mulţi, tot mai mulţi. Sus inimile!", scria Şora, postând mesajul pancartei sale pentru manifestaţia din această seară.

Folosoful a postat şi o înregistrare de la manifestaţia de joi seară, din Piaţa Victoriei, în care spune:

"Să te foloseşti de întunericul nopţii ca să strecori o lege aşa, e o ticăloşie. Lumea a ieşit în stradă ca să protesteze împotriva hoţiei. Locul hoţului e la puşcărie. Nu în fruntea mesei şi nu în capul ţării".

Mihai Sora, eseist si filosof, s-a nascut pe 7 noiembrie 1916, la Timisoara, in familia preotului ortodox, Melentie Sora. A urmat cursurile Liceului "Constantin Diancovici-Loga" din Timisoara, pe care l-a absolvit in 1934, apoi ale Facultatii de Filosofie la Universitatea din Bucuresti (1934-1938), unde i-a avut profesori pe Nae lonescu, Mircea Vulcanescu si Mircea Eliade.

Face parte din promotia moralistilor de renume, intre care se numara Albert Camus, Nicolae Steinhardt, Jan Patocka, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca si Matei Calinescu.

A locuit in Franta, unde a fost cercetator la Centre National de la Recherche Scientifique din Paris, din 1946 pana in august 1948, si unde a debutat cu volumul "Du dialogue interieur"/ "Despre dialogul interior", la editura Gallimard, in 1947.

Revenit in tara, in 1948, a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe, de unde a fost "eliberat din functie" pentru "origine sociala nesanatoasa", si, intre altele, a lucrat la Editura de Stat pentru Literatura si Arta.

Aici a initiat multiple proiecte editoriale, intre care a regandit din temelii colectia "Biblioteca pentru toti'" (BPT). A infiintat colectiile "Scriitori romani" si seria de opere complete ale scriitorilor Tudor Arghezi si Mihail Sadoveanu.

Dupa Revolutia din 1989, Mihai Sora a fost unul dintre cei care au pus bazele Grupului pentru Dialog Social.

A fost numit ministru al Invatamantului in 1990 si, solidar cu Piata Universitatii, a condamnat, printr-un comunicat memorabil, barbaria declansata de Ion Iliescu. A demisionat in semn de protest.

Citeşte şi: Filosoful Mihai Şora, la peste 100 de ani, participant la proteste EXCLUSIV