Design de carte, o expoziţie spectacol la desemnarea câştigătorilor pentru cele mai frumoase cărţi

Proiectul este organizat de Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură şi este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Expoziţia este organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, va fi deschisă până pe 12 noiembrie, programul de vizitare este de miercuri, până duminică, 10:00 – 18:00.

Cartea – obiect, o experienţă care nu poate fi înlocuită prin digitalizare

Expoziţia spectacol propune publicului o experienţă interactivă cu cărţile obiect. Vor fi prezentate toate cele 50 de titluri finaliste ale concursului naţional de design de carte. Conceptul evenimentului a fost propus de Adina Paşca, preşedintele Asociaţiei pentru Performanţă şi Cultură, şi dezvoltat de Cătălina Gubandru, artist independent, coregraf/dansator profesionist şi performer.

”Cărţile sunt prezent(at)e prin oameni, nu sunt puse pe mobile, ci devin mobile – circulă, sunt (în) mişcare, produc mişcare sau fac parte din mişcare”, descrie iniţiatoarea proiectului, Adina Paşca.

10 premii pentru cele mai frumoase cărţi



În cadrul evenimentului vor fi dezvăluite premiile Concursului naţional de design de carte Cele mai frumoase cărţi din România, aflat la ediţia a 6-a. Anul acesta au fost înscrise în competiţie 220 de cărţi, iar 10 dintre acestea vor fi premiate pe 25 octombrie.



În această ediţie juriul a acordat trei noi premii: Premiul pentru Carte de Artă, Premiul pentru Carte de Fotografie şi Premiul pentru Design de Colecţie, pe de o parte pentru a încuraja folosirea cărţii drept mediu de expresie, iar pe de alta, pentru a promova importanţa designului de carte în cazul cărţilor de tiraj mare. Premiul pentru tânăr designer este acordat de ICR şi Centrul Naţional al Cărţii şi constă în susţinerea unei deplasări şi participarea unui artist la programul unui târg internaţional de carte în străinătate. Cărţile selectate vor face parte dintr-o expoziţie itinerantă în ţară şi în străinătate şi, de asemenea, vor reprezenta România în competiţia internaţională de design de carte Best Book Design from All Over the World, Leipzig 2018.



Membrii juriului au fost: Lysiane Bollenbach (autor, designer grafic, director artistic şi artist vizual), Alina Şerban (editor, curator), Timotei Nădăşan (designer, artist, editor), Anca Adina Cojocaru (designer, artist), Alexe Popescu (designer grafic), Ramona Chirica (curator de ilustraţie) şi Patricia Teodorescu (artist vizual). Juriul a selectat anul acesta 50 de titluri finaliste, care vor fi prezentate în cadrul expoziţiei spectacol. Expoziţia finală va fi deschisă publicului până pe 12 noiembrie, cu reprezentaţii săptămânale ale performance-ului.



Cele mai frumoase cărţi, primul concurs de design de carte din România

Proiectul Cele mai frumoase cărţi din România este primul şi singurul concurs de design de carte din ţara noastră, finalizat cu o expoziţie itinerantă a celor mai frumoase cărţi din România. Proiectul a ajuns la cea de-a VI-a ediţie anul acesta, multiplicându-şi activităţile prin conferinţe, ateliere, activităţi de stimulare a lecturii, întâlniri profesionale, activităţi de promovare pe site şi facebook pentru tinerii artişti si cărţile lor, de multe ori, puţin vizibile publicului larg.

Proiectul a fost conceput pentru a genera un mediu de dezbatere pentru profesioniştii din lumea editorială, dar şi pentru designeri, graficieni independenţi şi publicul larg, oferind un cadru de apreciere şi o perspectivă internaţională. Criteriul de bază în aprecierea designului de carte este raportul dintre conţinut, formă şi publicul-ţintă căruia i se adresează cartea şi adecvarea designului la tema cărţii. Aşadar, designul susţine şi încurajează lectura, o face plăcută. Designul face cartea lizibilă şi atractivă în acelaşi timp.

Peste 500 de titluri itinerate în expoziţii

Pe parcursul celor 6 ediţii, peste 500 de cărţi frumoase realizate de ilustratori / designeri români au fost expuse în cadrul unor expoziţii şi târguri de carte naţionale, în Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara sau Târgu Mureş şi internaţionale, în Frankfurt, Leipzig, Londra, Paris sau Stockholm. Informaţii suplimentare puteţi găsi pe site-ul proiectului - www.celemaifrumoasecarti.ro şi pe pagina de Facebook.

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor culturale, partenerii proiectului, mass-media, artişti şi entuziaşti ai cărţii.