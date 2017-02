Berlinala 2017 debutează cu o selecţie de filme originale, dedicate artiştilor, refugiaţilor şi atacurilor armate

Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin se deschide joi cu proiecţia filmului ”Django”, care îi aduce pe spectatori înapoi în timp, în Franţa ocupată de nazişti în anul 1943, şi prezintă viaţa chitaristului rom Django Reinhardt, care refuză să susţină un turneu în Germania pe care naziştii voiau să îl folosească pentru a deturna atenţia de la jazzul ”negro” american.



Filmul, regizat de cineastul francez Etienne Comar, este doar unul dintre numeroasele pelicule din selecţia Berlinalei 2017 care abordează chestiuni sociale sau politice, însă acest aspect nu este deloc neobişnuit la Berlin, spune Scott Roxborough, critic de film la The Hollywood Reporter.

”Aceste lungmetraje vor fi cele mai politice filme ce vor fi proiectate în circuitul marilor festivaluri şi, cu siguranţă, aşa se va întâmpla şi în acest an”,

a adăugat criticul american.



Dieter Kosslick, directorul Berlinalei, a spus că ediţia din acest an a festivalului va descrie ”apocalipsa zilnică” a omului modern, iar mulţi regizori, folosindu-se de trecut, încearcă să explice în peliculele lor agitaţia timpurilor noastre.



Preşedintele juriului competiţiei de la Berlin va fi cineastul olandez Paul Verhoeven, regizorul unor filme celebre precum ”Basic Instinct”, ”Total Recall” şi ”Elle”.



Competiţia oficială a Berlinalei 2017 cuprinde 18 filme, care vor concura pentru trofeele principale ale festivalului - Ursul de Aur şi Ursul de Argint.



Alături de ”Django”, printre celelalte filme din competiţie se mai află ”The Orther Side of Hope”, despre un refugiat sirian din Finlanda, o dramă familială denumită ”The Dinner”, cu Richard Gere, dar şi ”Joaquim”, despre Joaquim Jose da Silva Xavier, care a luptat în secolul al XVIII-lea pentru eliberarea Braziliei de sub dominaţia colonială portugheză.



Scott Roxborough a spus că şi documentarele vor avea parte de o atenţie specială la ediţia din acest an a Berlinalei.

”Cred că vor avea de-a face cu acest fenomen al ştirilor false sau cu incredibila viteză cu care ştirile sunt consumate astăzi - prin intermediul unui documentar oamenii pot cu adevărat să reflecteze la anumite lucruri într-un fel care este aproape imposibil în ciclul non-stop al ştirilor”,

a adăugat el.



Unul dintre documentarele din competiţie este ”Beuys”, despre un artist conceptual german, Joseph Beuys, ale cărui opere au fost criticate în Germania dar apreciate în Statele Unite, unde au fost expuse la Guggenheim Museum din New York.



Scott Roxborough consideră că noile realităţi geopolitice se vor afla în minţile multora dintre cineaştii care vor participa la Berlinală.

”Industria filmului este o industrie globală. Se bazează cu adevărat pe talent şi pe bunuri şi servicii care sunt capabile să se deplaseze cu uşurinţă peste graniţe, iar acest lucru ar putea fi periclitat acum, ţinând cont de unele dintre politicile care sunt promovate de Statele Unite în mandatul preşedintelui Donald Trump”,

a adăugat criticul american.



Lungmetrajul ”Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer, a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 67-a ediţii a Berlinalei. În plus, Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei zece tineri actori europeni selectaţi în programul Shooting Stars, organizat între 10 şi 13 februarie, de European Film Promotion (EFP), şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie, în cadrul Festivalului de la Berlin.



România va fi reprezentată la Berlin şi de şapte cineaşti - regizoarea Ilinca Călugăreanu, actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan - în secţiunea Berlinale Talents, de proiectul ”The Deer”, de Bogdan George Apetri, selectat să participe la Co-production Market, şi de şase filme autohtone, care vor fi proiectate la standul ţării noastre din cadrul evenimentului.



Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 9 - 19 februarie 2017.