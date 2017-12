Baritonul Ştefan Ignat a înlocuit-o pe Beatrice Rancea în funcţia de director interimar al Operei Naţionale Bucureşti

Pe 21 decembrie expiră mandatul de director general interimar pe care îl deţine Beatrice Rancea, iar cel care o va înlocui pentru următoarele trei luni este baritonul Ştefan Ignat, solist al Operei bucureştene. La Opera Naţională Bucureşti se va organiza în primăvară concursul pentru ocuparea postului de manager-general pentru următorul mandat. Noul director va urma să anunţe cine este noul director artistic al instituţiei.

Beatrice Rancea revine la Iaşi pe postul de manager la Opera Naţională din Iaşi, pe care l-a câştigat prin concurs în luna aprilie a anului trecut, din luna mai 2017 fiind numită director interimar la Opera Naţională Bucureşti.

"Nu m-au schimbat din funcţie. Mi s-a terminat un mandat care era până la 21 decembrie. Pe un mandat de interimat, orice ministru poate să vină şi să numească un alt director interimar. Din 22 decembrie, domnul Ştefan Ignat va fi directorul general interimar la Bucureşti. Eu mă voi întoarce la Iaşi, unde mai am un mandat de un an şi jumătate pentru că am un mandat de trei ani”, a declarat Beatrice Rancea.

Ştefan Ignat , noul director al ONB, este absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti în anul 1995, a obţinut în acelaşi an o bursă de studii la celebra şcoală de muzică Mozarteum din Salzburg, iar în anul 2010 a obţinut doctoratul în Muzică la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.

A devenit din 1999 solist al Operei Naţionale Bucureşti, după ce în prealabil a fost, timp de trei ani, solist al Landestheater din Salzburg (Austria). De-a lungul carierei, a colaborat cu Théâtre du Capitole din Toulouse (Franţa), Theater für Voralberg din Bregenz (Austria), The Symphonic Orchestra Castilla y Leon (Spania), The Symphonic Orchestra de Euskadi (Spania), St. Margarethen Festival (Austria), Teatro Lirico di Cagliari, University of Illinois din Urbana Champaign, Teatro National Sao Carlos Lisabona (Portugalia), Festivalul de operă Gars am Kamp (Austria), fiind frecvent invitat pe scena tuturor Operelor din ţară, ca şi la ultimele ediţii ale Festivalului Internaţional „George Enescu”. Este laureat al Premiului III la Concursul Internaţional de Canto Voci verdiane de la Busseto (Italia, 1997), în 2001 a primit Premiul Special din partea guvernului japonez, un an mai târziu Premiul Ohanesian din partea Forumului Muzical Român, iar în 2006 Premiul revistei Actualitatea muzicală pentru interpretarea rolului titular din opera „Oedipe” de George Enescu.

Repertoriul său este vast şi cuprinde lucrări de operă semnate de compozitori precum Wolfang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Camille Saint-Säens, Jules Massenet, Richard Wagner. De asemenea, abordează cu uşurinţă şi repertoriul vocal-simfonic, interpretând lucrări de Johannes Brahms, Carl Orff, Dimitri Şostakovici, Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven.