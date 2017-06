Anul acesta la Festivalul NexT, ai cinema în aer liber la tine în cartier

Continuând acelaşi demers, mult aşteptatul Oscars Night revine şi la cea de-a 11-a ediţie, de această dată proiectat şi el tot în aer liber, în Parcul Tineretului. Evenimentul este dedicat întregii familii şi este sub conceptul de picnic şi cinema sub clar de lună. Intrarea la toate proiecţiile este liberă.

Deşi cele mai multe dintre cinematografele de cartier din Bucureşti au fost închise, NexT crede cu tărie că dragostea pentru cinema există în continuare şi, de aceea, dă întâlnire bucureştenilor cu filmele scurte chiar în cartierul lor, din dorinţa de a aduce comunitatea împreună.

Programul NexT în Cartier cuprinde o selecţie de cinci filme de scurtmetraje adunate din selecţia de anul acesta a festivalului:

Regatul | The Kingdom, regizat de Francesco Fanuele, Spune povestea lui Giacomo care, după moartea tatălui său, descoperă că moşia familiei s-a transformat într-un regat autonom cu propriii supuşi, propriile legi şi propria monedă şi are de luat o decizie importantă: să devină moştenitorul legal sau să fugă din acest regat absurd.

Scurtmetrajul este inclus în selecţia Competiţiei Internaţionale NexT 2017.

Tudor şi Ioana au divorţat de şase luni fără a-şi anunţa fiica plecată la studii. Când aceasta se întoarce acasă, cei doi decid să se mute împreună din nou pentru durata vizitei ei. Ana vine acasă | Ana Is Coming Home regizat de Emilian Floareş.

Scurmetrajul este inclus în selecţia Competiţiei Naţionale NexT 2017.

Lesapan | Leshy semnat de Pavel Soukoup: Karel are grijă de pădure şi de vânat cu mare pasiune. Într-o parte îndepărtată a aceleiaşi păduri, braconierii trezesc o creatură pe care o cheamă Leshy şi care s-ar putea dovedi egalul lui Karel.

Scurtmetrajul este prezentat şi în selecţia programului NexT Fantasia.

Şase prim-miniştri, şase politicieni greci, care au fost numiţi în această funcţie înaltă în stat, mor cu toţii în decursul aceluiaşi an. Prim-miniştrii | The Prime Ministers este regizat de Stefanos Chachamidis.

Scurtmetrajul este prezentat şi în selecţia programului Focus: Greece.

Un tată vrea să-şi arate afecţiunea faţă de fiica sa ducând-o la o spălătorie auto, dar sfârşesc amândoi prin a avea o aventură la raftul de igienă feminină. Micile gesturi stângace de trandreţe | Clumsy Little Acts of Tenderness (regizor: Miia Tervo).

Scurtmetrajul este prezentat şi selecţia programului NexT Is Feminist.

Programul NexT în cartier este organizat de Societatea Culturală NexT în parteneriat cu Arcub şi Primăria Muncipiului Bucureşti. Parteneriatul NexT – ARCUB stă sub semnul implementării Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti pe următorii 10 ani, ce are în vedere oraşul ca ecosistem, prin asigurarea accesului şi încurajarea unei participări generalizate şi echilibrate a tuturor cetăţenilor la sistemul cultural, văzut ca generator de calitate a vieţii şi ca un conector privilegiat în oraş. Strategia Culturală a Municipiului Bucureşti poate fi consultată pe https://arcub.ro/strategia-culturala-municipiului-bucuresti.

Filmele din acest program vor fi proiectate în fiecare seară de festival într-un alt cartier, după cum urmează:

• Vineri, 23 iunie, 21.30 - fostul Cinema Giuleşti – Giuleşti

Adresa: Calea Giuleşti 56A

• Sâmbătă, 24 iunie, 21.30 - fostul Cinema Cosmos - Pantelimon

Adresa: Aleea Pantelimon 357 (lângă Liceul Lucian Blaga)

• Duminică, 25 iunie - fostul Cinema Floreasca - Floreasca

Adresa: Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov 2 (în parcul Cinematograf Floreasca)

• Luni, 26 iunie - fostul Cinema Favorit - Drumul Taberei

Adresa: Drumul Taberei 28

În plus, anul acesta va fi adus covorul roşu de la Oscaruri în Parcul Tineretului. Cele cinci titluri nominalizate în 2017 la Premiile Academiei Americane de Film la categoria scurtmetraj de ficţiune, inclusiv câştigătorul statuetei pentru Cel mai bun scurtmetraj, Sing (regizat de Kristof Deak), pot fi văzute în programul Oscars Night, oferit de Shorts TV.

Filmele din program vă vor face cunoştinţă cu Zsofi din Sing – o fetiţă căreia îi este greu să se adapteze la noua ei şcoală, singura ei consolare fiind cântatul în corul şcolii; cu Elise (The Railroad Lady în regia lui Timo von Gunten) care are un obicei secret: în fiecare dimineaţă şi seară, de mulţi ani de zile, face cu mâna după trenul care trece prin dreptul casei ei şi cu Inger, care se îndrăgosteşte în Silent Nights de un imigrant ilegal găzduit în adăpostul pentru refugiaţi la care lucrează. Timecode (regia Juajo Gimenez, scurtmetraj câştigător al Palme d’Or-ului pentru scurtmetraj în 2016) vi-i prezintă pe Luna şi pe Diego, doi paznici într-o parcare care dintotdeauna lucrează în ture diferite, iar Ennemies Within (regia Selim Azzazi) vă va pune faţă în faţă cu doi bărbaţi pe care soarta i-a plasat de părţi diferite ale aceleiaşi baricade.

Scurtmetrajele din programul Oscars Night vor putea fi văzute duminică, 25 iunie, începând cu ora 21.30 în Parcul Tineretului în zona din stânga Sălii Polivalente, spre lac, aproape de terenurile de joacă.

Festivalul Internaţional de Film NexT a fost înfiinţat în 2006 în memoria sound designerului şi compozitorului Andrei Toncu şi a regizorului Cristian Nemescu şi este organizat de Societatea Culturală NexT. Ajuns la cea de-a 11-a ediţie, NexT se va desfăşura anul acesta între 22 şi 26 iunie.