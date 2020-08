Rămăşiţele unei stele stinse, fotografiate de telescopul Hubble

Linia portocalie care se poate observa în imagine reprezintă de fapt rămăşiţele unei stele stinse, care a explodat într-o supernovă în urmă cu 10.000 - 20.000 de ani. Aceasta se afla în nordul constelaţiei Cygnus, acoperind o suprafaţă de 36 de ori mai mare decât Luna.

Steaua care a explodat era de aproximativ 20 de ori mai mare decât soarele nostru. De altfel, acesta este si unul dintre modurile in care apare o supernovă: explozia unei stele de cel puţin 5 ori mai mare decât a noastră face ca materialul stelar din apropiere să fie trimis cât mai departe.

În miile de ani care au trecut de la dispariţia stelei din constelaţia Cygnus, valul exploziei s-a întins pe aproape 60 de ani-lumină. NASA spune că aspectul său asemănător unei funde este rezultatul ”interacţiunii dintre rămăşiţele stelei şi materialul interstelar cu o densitate mică, măturat de unda de şoc”.

Appearing like a delicate veil draped across the sky, this @NASAHubble image reminds us of the power of imagination. What does it look like to you?⁣

⁣

In reality, it's part of a supernova blast wave in the constellation Cygnus, ~2,400 light-years away: https://t.co/R81y1rR1tS pic.twitter.com/2eyktwoZEo