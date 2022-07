Evoluţia vieţii pe Pământ, legată de metalele grele care acţionează în centrul planetei

În acea vreme, câmpul magnetic al planetei noastre se degrada şi asta ar fi putut avea urmări critice, potrivit spuselor oamenilor de ştiinţă. În mod normal, câmpul magnetic are rolul de a ocroti viaţa prin respingerea radiaţiei cosmice şi a particulelor încărcate emise de Soare.

Însă, în urmă cu 550 de milioane de ani, câmpul a scăzut la o fracţiune din puterea sa din prezent, înainte de a-şi recăpăta puterea. Astfel, în urma acestei reporniri planetare, Pământul a fost martorul procreării vieţii multicelulare complexe pe suprafaţa sa. Aceasta a fost „explozia Cambriană”, când animalele şi-au făcut apariţia pentru prima dată în registrul fosilelor.

Planeta noastră este alcătuită din sfere. Există un strat gros de 5 kilometri de rocă care acoperă Pământul. Acest strat poartă denumirea de crustă, iar sub ea se află mantaua, alcătuită dintr-un strat de 3.000 de km de silicaţi. Mai jos, există miezul exterior, format din fier topit, iar în interiorul său există o altă sferă, din fier solid. Are un diametru de peste 2.000 de km şi creşte cu circa un milimetru pe an, potrivit The Guardian