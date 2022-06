Cercetătorii au descoperit „cea mai mare plantă de pe Pământ”

Speciile, Posidonia australis, cunoscută şi ca iarba cu bile de fibre sau iarba cu panglică - se găseşte în mod obişnuit de-a lungul coastelor sudice ale Australiei.

Planta a format pajişti uriaşe, dese, care în unele zone se întind cât vezi cu ochii în toate direcţiile. Panglicile plantei au doar 10 cm lungime în unele locuri, dar până la un metru în altele.

Condiţiile din Shark Bay în sine sunt provocatoare. Planta a găsit o modalitate de a supravieţui în zonele în care salinitatea este dublă faţă de ​​alte locuri din golf şi poate prospera la temperaturi ale apei de până la 15°C şi la temperaturi de până la 30°C.

Dimensiunea plantelor de tip panglică din Shark Bay este de aproximativ 20.000 de hectare (49.000 de acri), ceea ce o face mult mai mare decât arborii de Aspen, Utah, adesea denumiţi cea mai mare plantă din lume, care acoperă 43 de hectare.

Rizomii plantei de tip panglică pot creşte până la 35 cm pe an şi, folosind această rată, autorii cercetării - publicate în Proceedings of the Royal Society B - estimează că planta a avut nevoie de cel puţin 4.500 de ani pentru a se răspândi atât cât este în prezent.

Ierburile marine protejează coastele de daunele furtunii, stochează cantităţi mari de carbon şi oferă habitat pentru o mare diversitate de animale sălbatice. Conservarea şi, de asemenea, restaurarea pajiştilor cu ierburi marine au un rol vital în atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice.