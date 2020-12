A ce miroase şi ce gust are Calea Lactee? Care sunt dovezile ştiinţifice ale acestei descoperiri

Calea Lactee are miros şi gust? Nu ne-am fi gândit niciodată la aşa ceva şi, oricum, cum am putea proba acest lucru? Oamenii de ştiinţă care studiază îndeaproape Universul au ajuns la nişte concluzii uimitoare, inclusiv aceea că galaxia noastră are gust şi miros, potrivit unui articol publicat de The Guardian.

Chiar în mijlocul Căii Lactee, există o formaţiune rotunjită, gigantică şi într-o continuă rotire formată din gaz şi praf, care poartă numele de Săgetător B2. Acest nor imens are o masă mai mare de 3 milioane de ori decât cea a Soarelui şi se întinde pe 150 de ani lumină.

Oamenii de ştiinţă au folosit un telescop IRAM pentru a studia norul de gaz din centrul Căii Lactee şi descoperirile lor au luat lumea întreagă prin surprindere.

