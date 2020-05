Twitter testează o funcţie care te invită să gândeşti înainte de a posta

Motivul invocat de Dorsey pentru care a refuzat posibilitatea de a edita tweet-uri este acela de a nu elimina ”spotaneitatea” din spatele unor postări, însă se pare că va încerca totuşi să introducă o modalitate de a-i face pe utilizatori să se gândească de două ori înainte de a scrie anumite mesaje.

Într-o postare anunţată de contul oficial Twitter Support, compania anunţă că va introduce o funcţie nouă, experimentală, în aplicaţia de iOS. Aceasta va avea scopul de a detecta limbajul necorespunzător şi de a-i avertiza pe utilizatori înainte să posteze un mesaj care conţine injurii, insulte rasiale, etc.

Twitter spune că nu încearcă să cenzureze utilizatorii, ci doar le oferă, prin această funcţie, posibilitatea de a se calma înainte de a posta un mesaj, sau măcar de a-l reformula. Nu este prima oară când o reţea de socializare încearcă implementarea unei astfel de funcţii, notează Ubergizmo , Instagram făcând acelaşi lucru anul trecut.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.