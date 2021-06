AMBER Alert, programul pentru depistarea copiilor dispăruţi, lansat în România. Interviu cu Emily Vacher, director Facebook şi fost agent FBI

Emily Vacher - Director of the Trust & Security Team la Facebook.

In acest context am realizat un interviu cu Emily Vacher - Director of the Trust & Security Team la Facebook, persoana responsabilă de acest program. Înainte de a lucra la Facebook, Emily Vacher a lucrat ca Agent Special în cadrul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) timp de mai bine de un deceniu, fiind specializată în infracţiuni împotriva copiilor.

Care este funcţia ta la Facebook? Cu ce anume te ocupi la birou în fiecare zi?

Sunt directorul echipei de Trust & Safety a Facebook şi sunt responsabilă cu activităţile de aplicare a legii, iniţiativele globale de siguranţă, educaţia în materie de siguranţă şi politica de securitate, inclusiv programul Facebook AMBER Alert. Împreună cu echipa mea am construit sistemul de alertă AMBER pe Facebook. Acesta este un program esenţial, deoarece alertele pot fi afişate persoanelor ce se află în zona de căutare indicată, care sunt, cel mai probabil, în măsură să ajute.

Cum ajunge un agent FBI să lucreze pentru o companie de social media? Este ceva obişnuit?

Există mulţi oameni care, anterior, au lucrat ca ofiţeri de poliţie, agenţi federali şi procurori, iar acum lucrează pentru companii de social media. Mulţi dintre aceştia vin cu o experienţă semnificativă în domenii precum protecţia copilului, siguranţa publică şi în alte zone importante pentru sectorul privat. Personal, am petrecut mulţi ani din activitate în domeniul protecţiei copiilor, iar funcţia deţinută la Facebook îmi permite să continui şi să duc la o scară mult mai mare această muncă foarte importantă pentru mine.

Care este părerea ta ca persoană cu privire la problema copiilor dispăruţi şi ce te-a determinat să lucrezi în acest domeniu?

Înainte de a mă alătura companiei Facebook, am lucrat ca Agent Special în cadrul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) timp de mai bine de un deceniu, fiind specializată în infracţiuni împotriva copiilor. Pe măsură ce oamenii s-au mutat în online, am văzut o mare nevoie şi, totodată, o oportunitate de a veni cu modalităţi pentru a menţine copiii în siguranţă, motiv pentru care m-am alăturat echipei Facebook.

Cine, când şi în ce scop a fost instituit iniţial programul AMBER Alert?

Amber Alert este o alertă media care este emisă atunci când forţele de ordine stabilesc că un copil a fost răpit sau este în pericol, existând suficiente informaţii pentru ca oamenii să ajute la recuperarea acestuia. Programul a apărut în Statele Unite în anul 1996. Alerta a fost numită după Amber Hagerman, o fată de nouă ani, ce a fost răpită şi ucisă în Arlington, Texas, în 1996, şi în acelaşi timp este un acronim pentru America's Missing: Broadcast Emergency Response. Iniţial, alertele au fost distribuite prin posturi de radio şi televiziuni, atât comerciale, cât şi publice, mesaje text şi semne rutiere electronice.

Când s-a alăturat Facebook acestui program?

De foarte mulţi ani oamenii au utilizat Facebook, atât pentru a posta articole şi informaţii despre copii dispăruţi, cât şi Alerte AMBER. În mai multe cazuri, oamenii au văzut o postare sau o fotografie în fluxul de ştiri şi au luat măsuri. Astfel, copiii au fost aduşi acasă în siguranţă. Am fost inspiraţi de acele poveşti şi ne-am dat seama că acest efort ar putea fi şi mai eficient dacă am distribui Alerta AMBER la o scară mult mai mare. În anul 2015 am încheiat un parteneriat cu Centrul Naţional pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi (NCMEC), în cadrul căruia am putut trimite Alertele AMBER comunităţii de pe Facebook, totul pentru a ajuta la găsirea copiilor dispăruţi.

Cum funcţionează programul AMBER din punct de vedere tehnic prin intermediul platformei Facebook? Cum a evoluat de-a lungul timpului? Vă rugăm să oferiţi cât mai multe detalii.

O alertă este emisă atunci când forţele de ordine stabilesc că un copil a fost răpit sau este în pericol, existând suficiente informaţii pentru ca oamenii din comunitatea respectivă să ajute la recuperarea acestuia. Dacă se întâmplă acest lucru, Poliţia Română va fi în contact cu echipa noastră de securitate, iar Facebook va trimite apoi alerta către utilizatorii săi.

Acest sistem este unic, deoarece alertele vor fi afişate persoanelor care se află în zona de căutare indicată, după cum recomandă poliţia. Scopul nostru este acela de a ajunge la cât mai mulţi oameni din zonă geografică de căutare. Dar, va depinde de regiunea ţintită şi de raza de căutare.

Dacă un copil este răpit în Munţii Carpaţi, alerta va fi văzută de mult mai puţini oameni decât dacă răpirea are loc în centrul Bucureştiului.

AMBER Alert va apărea în News Feed-ul persoanelor din zona de căutare indicată şi va include o fotografie a copilului dispărut, precum şi orice informaţii disponibile, cum ar fi numele şi descrierea copilului, precum şi persoana suspectată de răpire. Vreau să subliniez că aceste alerte sunt rare şi specifice zonei de căutare. Dacă primiţi o astfel de alertă înseamnă că vă aflaţi în zona de căutare a unui copil dispărut şi, dacă aţi văzut sau auzit ceva, puteţi oferi informaţii şi ajuta astfel la reunirea acestuia cu familia sa.

Câţi copii aţi reuşit să salvaţi prin programul AMBER de când aţi început?

AMBER Alert este probabil singurul instrument Facebook conceput cu speranţa că nu va fi utilizat niciodată. Deoarece alertele AMBER sunt distribuite prin diferite canale, cum ar fi mesaje text, radio şi TV sau indicatoare rutiere digitale, şi nu putem primi feedback de la forţele de ordine cu privire la sursa AMBER care a fost utilizată pentru găsirea copilului, fiind dificil să atribuim succesul unei singure platforme.

Există totuşi mai multe cazuri în care ştim că a alerta distribuită pe Facebook a fost de ajutor. De exemplu, pe 3 ianuarie 2018, un copil de 5 luni a fost răpit în Greene County, Missouri. Facebook AMBER Alert a fost distribuită de 46.000 de ori şi a fost vizualizată de peste 2 milioane persoane. Un utilizator Facebook, care a primit Alerta AMBER, a văzut automobilul răpitorului în oraşul Ozark, a sunat la 911, iar în doar 43 de minute de la apăsarea iniţială a Alertei AMBER, copilul a fost găsit în siguranţă şi a fost înapoiat familiei.

Câte ţări sunt înscrise în program şi care sunt acestea?

România este a 24 - a ţară la nivel global care se alătură programului Facebook AMBER Alert. Am început acest program în SUA şi acum este disponibil în Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Ecuador, Guatemala, Grecia, Irlanda, Jamaica, Coreea, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Malta, Mexic, Olanda, România, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Taiwan şi Regatul Unit.

Care este procesul prin care o ţară poate intra în acest program, cui aparţine iniţiativa? Ţara trebuie să ceară sau Facebook propune şi ţara acceptă sau respinge?

Ne dorim să aducem programul AMBER Alert în toată lumea şi suntem în discuţii cu mai multe ţări. Sperăm să anunţăm lansarea în mai multe pieţe în curând. Menţinerea comunităţii în siguranţă înseamnă totul pentru echipa Facebook. Atunci când un copil este dat dispărut, cel mai important lucru pe care îl putem face este să transmitem informaţii publicului cât mai repede posibil.

Cum aţi ajuns să discutaţi cu autorităţile române? Ce ştiţi despre statisticile privind copiii dispăruţi în România?

Aşa cum am menţionat anterior - scopul nostru este de a aduce alertele AMBER în toată lumea şi de a menţine comunitatea în siguranţă. Decizia de a lansa AMBER Alert într-o anumită ţară nu se bazează pe statisticile cu privire la copiii dispăruţi. Considerăm că, dacă această alertă nu este folosită niciodată, este un lucru bun.

Chiar şi un copil dispărut este prea mult, aşadar am lucrat cu oamenii legii pentru a ne asigura că avem instrumentele necesare dacă situaţia o va cere la un moment dat. Acesta este motivul pentru care am încheiat un parteneriat cu Poliţia Română şi am lansat AMBER Alert în România. Cei peste 1.000 de copii recuperaţi în SUA din 1996, când a fost lansat programul AMBER Alerts, ne demonstrează că sistemul funcţionează. Sperăm că mecanismul nostru de livrare, care a contribuit deja la soluţionarea unora dintre aceste cazuri, va duce la creşterea numărului de copii salvaţi şi la reunirea acestora cu familia.