Xiaomi Mi A3 - Specificaţii şi design confirmate pentru următorul telefon al chinezilor

Imaginile confirmă unele dintre zvonurile care circulau cu privire la specificaţiile lui Mi A3: un procesor Snapdragon 665 SoC, un ansamblu triplu de cameră pe spate şi senzor de amprentă integrat în ecran.

Seria ”A” de la Xiaomi este concentrată pe capabilităţile fotografice ale telefoanelor companiei chineze, iar aceasta a indicat sosirea unor noi telefoane în această gamă prin activitatea de pe reţelele sociale din ultima vreme. Astfel, speculaţiile au fost într-un final confirmate, Xiaomi anunţând lansarea lui Mi A3 pe 17 iulie.

Tot atunci este posibil să vedem şi o versiune Lite a lui Mi A3, cu specificaţii mai slabe şi o dimensiune mai mică.

FOTO via GSMArena

Într-o fotografie care arată cutia, specificaţiile şi design-ul lui Mi A3, putem observa că telefonul va sosi în trei variante de culoare: negru, albastru şi alb. Camera principală are 48 de MP, iar ecranul o dimensiune de aproape 6.1 inci, fiind un AMOLED. În plus, bateria are 4030mAh, cu suport de fast charging pentru 10W.

Xiaomi Mi A3 va ajunge şi în România, însă se pare că lansarea în Europa nu va fi făcută în acelaşi timp. Divizia din Spania a chinezilor a confirmat lansarea pe 17 iulie, în timp ce Xiaomi Polonia a anunţat ca dată de lansare 25 iulie. Însă, indiferent care va fi data de lansare, Mi A3 se anunţă a fi un smartphone interesant pentru împătimiţii de tehnologie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: