Up România lansează propria sa soluţie de plată contactless cu telefonul, Up Mobil Pay

Utilizatorii de telefoane Android, care dispun de funcţia NFC securizat, dotat cu PIN, parolă, model grafic, senzor amprentă sau recunoaştere facială, îşi pot adăuga cardurile în Up Mobil Pay, direct din aplicaţia Up Mobil, fără a mai fi nevoie de instalarea unei alte aplicaţii.

Adăugarea unui card Up România în Up Mobil Pay durează aproximativ 30 de secunde şi poate fi începută fie din ecranul de administrare card, secţiunea "Cardurile mele", accesibilă din meniul principal al aplicaţiei, fie din ecranul pop-up, afişat la prima accesare a noii versiuni a aplicaţiei.

Folosirea acestei soluţii de plată pentru achitarea cumpărăturilor şi serviciilor la partenerii Up România oferă beneficiarilor:

Siguranţă sporită: fiecare plată cu telefonul efectuată prin intermediul Up Mobil Pay este securizată şi necesită validarea utilizatorului, făcând-o mai sigură decât plăţile contactless cu cardul;

Mereu în control: utilizatorii Up Mobil Pay vor putea efectua plăţi cu telefonul folosind cardul setat ca implicit în aplicaţie sau alegând cardul cu care doresc să efectueze plata înaintea unei tranzacţii;

Informaţii la tot pasul: imediat ce plata este validată, utilizatorii Up Mobil Pay vor primi un ecran de confirmare a plăţii. De asemenea, tranzacţiile efectuate cu telefonul vor putea fi identificate în istoricul de tranzacţii din tabloul de bord al aplicaţiei Up Mobil şi vor fi trimise notificări de tip push pentru fiecare tranzacţie;

Reţea generoasă: Plata cu telefonul va putea fi efectuată la orice partener afiliat reţelei de parteneri Up România cu un POS contactless.





Această nouă soluţie vine în completarea altor soluţii de plăţi mobile propuse de Up România utilizatorilor alături de partenerii săi: înrolarea cardurilor Up Dejun în mobilPay Wallet, sau înrolarea tuturor cardurilor Up în Apple Pay.