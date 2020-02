Samsung lansează telefonul complet: Galaxy S20 Ultra vine cu 5G, cameră de 108MP şi ecran de 120Hz

Memorie Externă şi Card SIM

Model Single SIM: un Nano SIM şi un MicroSD slot (up to 1TB) Model Dual SIM (Hybrid SIM slot): un Nano SIM şi un Nano SIM sau un MicroSD slot (up to 1TB) * Cartela SIM vândută separat. Disponibilitatea Dual SIM poate varia în funcţie de ţară şi de transportator. * Card microSD vândut separat. Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară şi producător. * eSIM acceptat pentru modelele Galaxy S20, S20+, S20 Ultra. eSIM necesită un plan de servicii wireless şi vă permite să activaţi un plan de reţea mobilă fără utilizarea unui nano-SIM. Disponibilitatea eSIM poate varia în funcţie de ţară şi de transportator. Verificaţi cu operatorul dvs. dacă planul de reţea mobilă acceptă eSIM.