Samsung Galaxy S10+: Performanţă pe toate fronturile (TECH REVIEW)

În cele ce urmează, o să vedem cum s-a comportat Samsung Galaxy S10+ în perioada în care l-am utilizat, ce mi-a plăcut şi unde cred că este încă loc de mai bine.

Samsung Galaxy S10+ vine cu un design nou faţă de predecesorul său, cu o serie de 3 camere pe spate, dispuse central în partea de sus, pe orizontală. Asta face ca telefonul să aibă un aspect elegant şi echilibrat.

Pe partea din faţă observăm deja celebrul decupaj în partea din dreapta sus a ecranului, în care sălăşluiesc cele 2 camere frontale ale telefonului. Galaxy S10+ are o raţie screen-to-body de aproape 89%, şi o mărime a display-ului său InfinityO de 6,4 inci.

Display-ul este Dynamic AMOLED, cu o rezoluţie de 3040 x 1440 pixeli şi aspect de 19:9, oferind cel mai bun ecran de pe piaţă la momentul actual. Are culori clare, frumoase, un contrast bun şi o luminozitate excelentă. În plus, interfaţa One UI oferă un mod de noapte, al cărui fan am devenit încă de la prima sa utilizare.

Construcţia este din aluminiu, cu Gorilla Glass 6 pe partea din faţă şi Gorilla Glass 5 pe cea din spate. Telefonul vine în variantele de culoare Prism Black, Prism White, Prism Blue şi Prism Green, cu 2 versiuni speciale: Ceramic White şi Ceramic Black.

Mărturisesc că, atunci când am văzut primele imagini cu S10+ şi al său decupaj din display, am crezut că acesta va fi o problemă, deoarece îmi va sări în ochi în mod constant. Ei bine, mă bucur să spun că nu a fost deloc aşa.

Decupajul nu este deranjant în momentul utilizării normale a telefonului, ba mai mult, poate fi mascat cu ajutorul unuia dintre acele wallpaper-uri amuzante pe care le-am tot văzut, cu personaje animate – roboţelul Wall-E al celor de la Disney sau Bender din Futurama.

Singurul moment în care am fost inoportunat de gaura pentru cameră a fost când m-am uitat la conţinut video. Dar şi aici nu cred că e o problemă care ţine neapărat de faptul că există acest decupaj, ci mai degrabă de zona în care este amplasat. Asta pentru că, odată ce întorceam telefonul astfel încât decupajul să fie în partea de jos a ecranului, mă simţeam mult mai împlinit, şi nu mai eram deranjat de prezenţa sa. Nu ştiu, e foarte posibil să fie vorba şi de OCD-ul meu aici.

Să trecem însă şi la ce găsim în interiorul carcasei superbe. Telefonul vine cu cea mai nouă versiune de Android, 9.0 (Pie). Avem un procesor Exynos 9820, care este capabil să ruleze orice joc disponibil în momentul acesta pe telefoanele mobile la capacităţi excelente.

De altfel, când vine vorba de hardware, puţine telefoane rivalizează cu S10+. Telefonul oferă performanţă de top, lucru la care de altfel te şi aştepţi, ţinând cont de preţul la care este disponibil.

Există 3 configuraţii disponibile în funcţie de RAM şi spaţiu de stocare: 2 dintre ele au 8GB de RAM cu 128, respectiv 512GB spaţiu de stocare, în timp ce una foloseşte 12GB de RAM şi 1TB spaţiu de stocare. Enorm, în opinia mea şi mai mult decât este necesar. Niciun telefon nu are nevoie de mai mult de 128GB spaţiu de stocare în momentul actual.

Sunetul este realizat în colaborare cu Dolby Atmos şi cei de la AKG, şi este foarte bun, aşa cum mă aşteptam, şi mă refer aici atât la difuzorul din interiorul telefonului, cât şi la căşti. Nu sunt un fan al căştilor intraauriculare, însă AKG-urile din pachet sunt destul de comfortabile.

La capitolul video, Samsung Galaxy S10+ oferă 2160p cu 60fps. Practic, un 4K excelent, care va face ca orice serial de pe Netflix să se vadă bine, indiferent de cât de bun sau prost este.

Menţionez câteva lucruri şi despre baterie – are 4100mAh, ceea ce înseamnă că te va ţine toată ziua fără să fie nevoie să încarci telefonul, în condiţii normale de utilizare. Dacă îl soliciţi, vei avea nevoie cu siguranţă de încărcător, însă şi în cazul acesta, abia spre sfârşitul zilei va ceda bateria.

De asemenea, gama S10 vine şi cu reverse wireless charging, tehnologia care îţi permite să încarci alte telefoane cu ajutorul propriului telefon. Este o funcţie binevenită, care se poate dovedi utilă, mai ales dacă prietenii tăi sunt ”în pană”.

Dacă eşti genul de persoană care se ghidează după benchmark-uri, e bine să ştii că S10+ este constant printre primele telefoane la majoritatea categoriilor. În AnTuTu de exemplu, a scos 332850 de puncte, fiind pe primul loc ”la general”. Personal, nu sunt genul de persoană care se ghidează după teste, şi prefer să încerc telefonul pentru a vedea cât de bine ne înţelegem.

Ansamblul de camere de pe S10+ este acelaşi ca cel de pe S10 şi prezintă 2 camere în minus faţă de ”mezinul” S10e. Pe vârful de gamă găsim 2 camere frontale şi 3 pe spatele telefonului.

Aşadar, pe spate putem găsi următoarele: o cameră wide de 12MP, o cameră cu teleobiectiv de 12MP şi una ultrawide de 16MP, pentru fotografii panoramice. Trebuie să recunosc că cea din urmă este şi cea mai impresionantă din tot ansamblul, şi cea cu care m-am jucat cel mai mult.

Un alt lucru care ajută foarte mult în realizarea fotografiilor este funcţia de Sceen Optimizer, un AI care recunoaşte automat ceea ce vede camera telefonului şi optimizează culorile şi fotografia pentru a o face să pară cât mai profesionistă şi mai bună.

Pe partea frontală, avem 2 camere, una de 10MP şi cea principală pentru selfie-uri, şi una de 8MP, care este de fapt un senzor de adâncime. Acesta din urmă ajută destul de mult în realizarea unor selfie-uri puţin mai bune.

Galaxy S10+ filmează 4K UHD cu camera frontală, un lucru care este posibil pentru prima oară pe un telefon Samsung. Filmările sunt stabilizate automat, chiar şi când te afli în mişcare, culorile sunt realiste, şi per total experienţa filmării cu S10+ este foarte bună.

E foarte greu să găsesc dezavantaje pentru Samsung Galaxy S10+. Pachetul pe care îl oferă este cu siguranţă unul dintre cele mai bune de pe piaţă, cu o cameră bună, hardware excelent şi un telefon care arată bine şi dispune de cel mai bun ecran din domeniu.

Există însă şi hibe. Nu foarte mari, ce-i drept, şi niciuna care să fie îndeajuns de deranjantă încât să te îndepărteze de acest telefon. Cum am spus, camera este bună. Nu este însă cea mai bună de pe piaţă, şi dacă eşti o persoană care face poze constant, vei putea fi mai satisfăcut/ă de alte dispozitive.

Problema pe care am avut-o eu cu telefonul însă este reprezentată de senzorul de amprentă din ecran. Da, acel senzor cu tehnologie ultrasonică pe care cei de la Samsung l-au lăudat atât de mult. Îi felicit pentru implementarea acestei tehnologii, pentru că e foarte clar că este mult mai sigură decât senzorul optic pe care îl găsim pe restul telefoanelor.

Cu toate acestea, am simţit că este o tehnologie nouă, deoarece m-am confruntat de multe ori cu momente în care senzorul nu mi-a recunoscut amprenta. Se pare totuşi că Samsung lucrează la un update pentru senzor, aşa că e posibil ca acesta să funcţioneze mai bine în viitor. Chiar şi aşa, sunt sigur că tehnologia va fi îmbunătăţită pentru următoarea generaţie din gama Galaxy S, ba poate chiar şi mai repede, până la apariţia lui Note 10.

Per total, Samsung Galaxy S10+ este o alegere excelentă dacă îţi doreşti un telefon premium. Vârful de gamă oferă poate cel mai bun ansamblu la momentul actual şi sunt slabe şansele de a regreta investiţia. Într-adevăr, nu este un telefon ieftin, preţul său începând de la 4.799 de lei (în momentul scrierii review-ului), însă majoritatea telefoanelor premium au un preţ piperat. Eu am fost foarte mulţumit de tot ceea ce mi-a oferit pe parcursul utilizării şi nu pot decât să îl recomand celor interesaţi.

