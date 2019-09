Samsung Galaxy A80 - Mai mult decât o cameră rotativă (TECH REVIEW)

La prima vedere, Galaxy A80 te poate induce în eroare foarte uşor, pentru că aproape întreg aspectul telefonului pare să ”ţipe” cuvântul flagship. Şasiul din aluminiu, de 6,7 inci, culoarea elegantă, plăcută ochiului şi un display complet asigură faptul că acest smartphone iese în evidenţă.

Abia când examinezi ecranul şi specificaţiile telefonului îţi dai seama că ai de-a face cu un telefon mid-range. Mă rog, mid to high-range, ca să fiu mai exact, pentru că arată a flagship chiar şi în privinţa unor specificaţii.

Să trecem însă în revistă şi denumirile şi cifrele care le acompaniază: un Snapdragon 730 pe 8nm se află în interiorul lui Galaxy A80. CPU-ul e un octa-core, iar la capitolul GPU găsim un Adreno 618. Practic, procesorul este primul lucru care îţi arată că acest smartphone nu este flagship. Este însă destul de puternic pentru a oferi o performanţă bună la aproape toate capitolele.

Telefonul vine echipat cu Android Pie (sau mai bine spun 9.0, ţinând cont că Google a renunţat la prăjituri) şi interfaţa One UI. Ca de obicei, iconiţele aplicaţiilor sunt imense, aşa că îţi recomand să le micşorezi din setări.

Display-ul este puţin dezamăgitor, în principal pentru că are o rezoluţie de doar 1080 x 2400 de pixeli. Ne-am obişnuit ca telefoanele celor de la Samsung să strălucească la capitolul ecran, iar Galaxy A80 se diferenţiază în această privinţă. Nu mă înţelegeţi greşit, ecranul este unul bun, însă parcă voiam ceva mai mult, ţinând cont de preţ şi de renumele producătorului la acest capitol.

Senzorul de amprentă este optic şi este poziţionat sub ecran, fiind destul de rapid (aş zice chiar mai rapid decât pe S10).

Aspectul este de 20:9, şi raţia screen-to-body este undeva aproape de 86%, adică vei folosi foarte mult din suprafaţa telefonului, mai ales că are 6,7 inci. Ecranul complet Super AMOLED este protejat de Corning Gorilla Glass 3 şi trebuie să recunosc că face ca experienţa de vizionare a videoclipurilor de pe YouTube sau a unui serial de pe Netflix să fie foarte plăcută, în ciuda rezoluţiei. Lipsa camerei de selfie oferă parcă mai multă unitate şi proporţionalitate telefonului.

În interior avem o memorie RAM de 8GB, cu capacitate de stocare de 128GB. Deci ai suficient spaţiu să descarci aplicaţiile preferate, şi suficientă putere pentru a le rula fără emoţii.

Hai să vorbim însă şi de feature-ul ”vedetă” al telefonului: camera cu mecanism de tip flip. Este ea o adiţie bună pentru acest telefon?

Ei bine, aş spune că da. Ba mai mult, aş zice că este o adiţie excelentă, prin prisma faptului că separă smartphone-ul de colegii săi din gama A şi aduce o inovaţie în brandul Samsung. Evident, poţi privi Galaxy A80 ca un Galaxy A70 puţin mai ”juiced”, dacă te uiţi doar la specificaţii. Însă această cameră cu flip poate fi un semn pentru ceea ce urmează să vedem în viitorul apropiat, şi merită examinată cu atenţie. Cunoaştem deja obsesia producătorilor de telefoane de a reduce cât mai mult suprafaţa notch-ului şi a marginilor, iar Galaxy A80 este telefonul care se apropie cel mai mult de acest ideal al sud-coreenilor şi nu numai.

Calitatea camerei nu poate fi pusă la îndoială. Un ansamblu triplu, cu un senzor principal de 48MP, un ultrawide de 8MP şi un senzor TOF (Time of Flight), care măsoară adâncimea, se regăseşte pe Galaxy A80.

Nu cred că aş exagera în vreun fel dacă aş spune că Galaxy A80 este cel mai bun telefon pentru cei care fac foarte des selfie-uri, pentru că aici nu avem cameră de selfie. În schimb, camera principală are un mecanism flip care o întoarce către utilizator, atunci când acesta vrea să facă un selfie.

Practic, îţi faci selfie-uri cu calitatea unei camere principale, care tot timpul este mai bună decât cea frontală. Aşadar, primeşti selfie-uri excelente, însă poţi considera că îţi asumi un mic risc, pentru că telefonul are părţi în mişcare, iar acestea ar putea fi expuse la praf, nisip, apă sau alte lucruri care să îi pericliteze funcţionarea corectă.

Cu toate astea, cei de la Samsung spun că nu ar trebui să ai dificultăţi, şi tind să îi cred, ţinând cont că nu am întâmpinat, pe perioada de utilizare a telefonului, vreo problemă a mecanismului. Evident însă, nu am fost cu el la plajă, şi nu recomand să o faceţi, dacă mai plănuiţi vreo plecare la mare.

Fotografiile sunt foarte bune, noise-ul este în cele mai multe cazuri inexistent, iar texturile sunt bine definite şi clare, inclusiv firele de păr. Wide-ul este în continuare puţin deformat pe margini, însă acest lucru este de aşteptat. Poţi să înregistrezi şi video în 2160p, la 30 de cadre pe secundă.

Nici la baterie nu stă rău acest smartphone. Un total de 3700mAh, care se încarcă cu fast charging de 25W, astfel încât ai putea să foloseşti telefonul întreaga zi, dacă nu eşti un power user şi ţii morţiş să îl ”storci”.

La capitolul conectivitate, Galaxy A80 vine cu Bluetooth 5.0, NFC, FM Radio şi un USB 2.0 Type-C. Aşadar, nu lipseşte nimic, cu excepţia jack-ului de căşti. Sunetul este însă de calitate, deoarece telefonul are integrare Dolby Atmos.

Problema pe care am avut-o eu cu Galaxy A80 este greutatea sa. Telefonul are 220g, o greutate pe care o simţi imediat ce îl ţii în mână. În plus, are şi margini foarte groase, de 9,3 milimetri. Nu e un deal-breaker, însă e ceva ce trebuie să iei în calcul, în funcţie de felul în care vei utiliza telefonul.

Sunt 3 versiuni de culoare disponibile: Angel Gold, Ghost White şi Phantom Black, iar cea mai ieftină veriantă a lui Galaxy A80 costă în jur de 2400-2500 de lei în acest moment. Este un preţ bunicel, puţin mai apropiat de valoarea telefonului, ţinând cont că la început era 3100 de lei, iar concurenţa pe acest segment de preţ ar fi fost acerbă.

Una peste alta, Galaxy A80 este un telefon bun, pe care îmi este însă dificil să îl recomand, tocmai din cauza celor de la Samsung, care au scos deja un mid-range mai atractiv decât acesta: Galaxy A70. Însă, dacă îţi doreşti o tehnologie pe care eu cred că o vom vedea din ce în ce mai des în următorii ani (asta dacă nu vine vreun producător mare cu prima cameră sub ecran), la pachet cu un ecran mare, perfect pentru vizionat conţinut şi un şasiu care fură priviri (şi performanţă bună, evident), atunci ai putea să îţi îndrepţi privirea spre telefonul acesta.

