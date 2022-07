Razvan Sturza, Lenovo: Generaţia Y, Millennials, se află în top la consumul de conţinut video online

Răzvan Sturza are 16 ani experienţă în telecomunicaţii. Din 2015 s-a alăturat Lenovo şi, din septembrie 2017, e Mobile Business Group Lead în cadrul Lenovo şi implicat în relansarea brandului Motorola în România.

La ce interval face Motorola studii de piaţă şi cum influenţează rezultatele strategia de producţie / vânzări?

La Motorola, derulăm frecvent studii de piaţă cu scopul de a ne ajuta să identificăm nevoile, cerinţele şi dorinţele utilizatorilor de smartphone-uri.

Aceste studii sunt fie derulate la nivel local, fie studii regionale sau globale, dar indiferent de eşantionul şi caracteristicile target-ului intervievat, urmărim mereu să vedem cât de mulţumiţi sunt utilizatorii de calitatea produselor noastre şi ce alte funcţionalităţi îşi doresc de la smartphone-ul lor. Rezultatele sunt analizate îndeaproape şi desigur sunt avute în vedere cu fiecare nouă lansare de produs.

De ce credeţi că 91% dintre români acordă o atenţie deosebită tipului de display?

În măsura în care, în ultimii ani, în segmentul telefoanelor accesibile, s-au înregistrat progrese vizibile în ceea ce priveşte autonomia, performanţa procesorului şi a camerelor foto, precum şi a disponibilităţii spaţiului de stocare, ecranul telefonului devine următoarea caracteristică pentru care utilizatorii au aşteptări de îmbunătăţire.

Pe măsură ce consumul şi crearea conţinutului online devin criterii importante pentru utilizatori, si având în vedere faptul că românii folosesc smartphone-urile preponderent pentru a se bucura de divertisment, precum gaming sau conţinut video, sau pentru a comunica şi ţine legătura cu colegii şi prietenii atunci când aleg să achiziţioneze un smartphone nou, calitatea display-ului telefonului folosit devine din ce în ce mai importantă.

Ce vă spune faptul că în top 3 acţiuni principale pe un smartphone, primele 2 sunt de socializare şi entertainment?

Studiul realizat ne-a ajutat să înţelegem schimbările intereselor consumatorilor din ultimii ani şi cât de important a devenit accesul la conţinutul video preferat şi comunicarea cu cei apropiaţi pentru utilizatori.

În topul celor mai active generaţii la consumul de conţinut video online se clasează Generaţia Y, Millennials, care utilizează semnificativ smartphone-ul pentru a urmări podcast-urile şi serialele preferate pe platformele de streaming, precum şi pentru a comunica prin mesaje text, e-mail-uri sau prin intermediul aplicaţiilor dedicate de mesagerie.

Îmi amintesc un alt studiu Motorola în care oamenii considerau calitatea camerei mai importantă decât conectivitatea 5G. Acum smartphone-urile 5G au devenit ceva obişnuit şi calitatea ecranului a luat locul performanţei camerei, aceasta fiind plasată pe locul 4 în clasamentul criteriilor achiziţionării unui nou smartphone. Nu sunt acestea nişte tendinţe trecătoare?

Tendinţele reflectă dorinţele şi nevoile consumatorilor, pe măsură ce anumite obiceiuri de consum, anumite produse sau, în cazul nostru, specificaţii tehnice, devin accesibile pentru ei, acestea devin noi standarde, iar alte tendinţe îşi fac loc pe piaţă. Când am realizat studiul despre intenţia românilor de a achiziţiona un telefon nou pentru a avea acces la acoperirea 5G, doar 36% din români erau familiarizaţi cu tehnologia respectivă.

În schimb, acum, pe măsură ce crearea şi editarea conţinutului foto-video şi consumul de divertisment devin din ce în ce mai populare, rata de refresh, luminozitatea şi acurateţea culorilor devin criterii relevante pentru consumatori atunci când aleg un nou smartphone.

Ţinând cont de rezultatele studiului, ce smartphone-uri în segmentul de 1000-2000 de lei pregătiţi sau aveţi în ofertă pentru românii care doresc să-şi cumpere un smartphone cu ecran OLED în viitorul apropiat?

În momentul actual, Motorola dispune de un portofoliu complet de produse OLED, de la variante foarte accesibile precum moto g31 (la preţul recomandat de 799 lei), moto g41 (la preţul recomandat de 699 lei), sau moto g52 (începând de la preţul de 1099 lei), cât şi variante accesibile 5G „motorizate” de procesorul rapid Snapdragon 695, precum moto g71 5G (la pretul recomandat de 1299 lei) şi g82 5G (la pretul recomandat de 1499 lei), sau desigur, modelele din gama flagship edge.

Majoritatea companiilor producătoare de smartphone-uri prezintă cifrele de vânzări cel puţin de 2 ori pe an. Când o să vedem nişte statistici cu vânzările Motorola pe piaţa locală?

Cifrele de vânzări nu sunt un obiectiv în sine pentru noi, ci un rezultat al modului în care lucrăm cu fiecare partener, dar şi al modului în care brandul Motorola şi produsele noastre sunt percepute de către utilizatori.

Nu urmărim să fim prezenţi în topuri, oferim date de vânzări anual, dar evităm să ne comparăm cu competitorii şi preferăm să facem ce ştim noi mai bine: să oferim telefoane cu specificaţii de tip flagship la preţuri de smartphone-uri midrange.

Un alt exemplu comunicat direct către noi asupra unui rezultat de vânzări a fost anul trecut, la finalul lui septembrie 2021, am lansat pe piaţa locală modelul moto g60 cu care am înregistrat vânzări record pentru Motorola in Romania: peste 1000 de bucăţi au fost comandate in ziua lansării. Moto g60 vine cu un procesorul rapid Snapdragon 732G, ecran generos, Full HD+, cu HDR şi cameră foto principală de 108 MP, la preţul recomandat de 1099 lei.