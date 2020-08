OPPO Reno 3 Pro 5G - între flagshipkiller şi premium mid-range [TECH REVIEW]

OPPO Reno 3 Pro 5G are un corp de sticlă şi metal, frumos finisat şi cu proporţii echilibrate. Spatele e albastru mat, mai precis are nişte nuanţe schimbătoare în funcţie de unghiul în care îl ţii, care variază de la albastru spre mov şi uneori spre verde. Rama metalică e argintie în parte de sus, iar pe măsură ce coboară se accentuează spre mov. Spatele mai are o ”calitate” rară la telefoanele cu spate din sticlă, amprentele nu sunt mai puţin evidente. Telefonul se simte confortabil în mână, stă în picioare, dar poate fi extrem de alunecos fără husă.

Ambele feţe sunt protejate cu Gorilla Glass 5, dar n-aş îndrăzni să-l trântesc pentru a-i testa rezistenţa. Oricum, din punct de vedere al protecţiei eşti asigurat pentru început. OPPO Reno 3 Pro 5G vine cu o husă transparentă în pachet şi cu o folie preaplicată pe ecran.

Ecranul AMOLED de 6.5 inci cu rezoluţie 1080 x 2400p şi raport 20:9 e foarte luminos şi indiferent că eşti la plajă sau la birou, orice conţinut se va vedea perfect. Culorile sunt puternice în profilul Vivid (predefinit) şi echilibrate în cel Gentle. Există de asemenea posibilitatea să-i schimbi temperatura de culoare pe o scală între cold şi warm sau rata de refresh între 60Hz şi 90Hz. Eu l-am ţinut în majoritatea timpului pe 90 Hz, de curiozitate, dar n-am sesizat o diferenţă majoră în utilizare faţă de 60 Hz.

Designul, construcţia şi ecranul o să-ţi ia ochii din prima, pentru că OPPO Reno 3 Pro 5G e într-adevăr frumos.

Să vorbim puţin şi despre specificaţii, modelul testat (CPH2009) e dual-SIM cu un procesor Snapdragon 765G, placă grafică Adreno 620, 12GB memorie RAM, 256GB memorie de stocare, sistem de operare Android 10, cu interfaţă Color OS 7.

Camera şi funcţii foto-video

Pe spate, OPPO Reno 3 Pro 5G are 4 camere:

48 MP, f/1.7, 26mm (wide), cu PDAF şi stabilizare optică

13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), cu PDAF, 2x zoom optic

8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide)

2 MP B/W, f/2.4

Am făcut un colaj în care încerc să arăt cât mai simplu posibil ”acoperirea” în materie de distanţă focală a primelor 3 camere. Cea de-a 4-a (2 MP) are rol de senzor de adâncime şi în realizarea de imagini alb-negru.





Atât timp cât nu foloseşti zoom digital, fotografiile sunt viu colorate cu detalii suficiente şi gamă dinamică bună. Vei obţine imagini de calitate pentru reţele sociale, dar pe ecranul unui computer nu vor arăta întotdeauna perfect.

Pentru oraş prefer camera ultrawide, iar noaptea pe cea wide indiferent de scenariu. Noaptea, mai ales, se cunoaşte diferenţa de calitate între senzorul de 48MP cu diafragmă 1.7 şi cel de 8MP cu diafragmă 2.2. Evident că şi stabilizarea optică ajută în această diferenţiere.

Iar pe faţă, în stânga sus, avem o cameră de selfie wide (26 mm) de 32 MP, f/2.4. Selfie-urile ies în culori naturale, am fost mulţumit de gama dinamică şi de culoarea pielii.

Clip video cu rezoluţie Full HD /30 fps, pe lumina zilei, în centrul Bucureştiului.

Camerele oferă o varietate necesară şi suficientă pentru fotografii şi video realizate în condiţii dintre cele mai diverse de iluminare şi scenarii de utilizare, de la portrete, la fotografii de grup şi imagini la distanţă. Calitatea este între flagship şi mid-range, după părerea mea mai aproape de prima categorie.

Sunet

Telefonul oferă un set de difuzoare duale - unul ”ascuns” în rama superioară şi unul poziţionat chiar lângă portul USB-C din partea de jos. Puterea este peste medie, în timp ce calitatea sunetului este bună. Desigur, nu există prea mult bas, dar în ansamblu difuzoarele stereo sunt suficient de bune pentru a asculta muzică, pentru videoclipuri, filme sau jocuri.

Sunt şi nişte caracteristici legate de securitate din meniu care mi-au atras atenţia:

- tastatură sigură pentru momentele în care introduci parole şi opţiunea de a preveni capturi de ecran nedorite

- prevenirea scurgerilor de date nedorite; când o aplicaţie încearcă să citescă istoricul apelurilor, contactele, sms sau evenimentele salvate sistemul de operare va oferi informaţii fără valoare

- blocarea conectării la staţii de bază false, care pot face telefonul să creadă că s-a conectat la o antenă a operatorului





Autentificarea biometrică

Autentificarea cu faţa şi cea cu amprenta se completeză foarte bine şi n-am întâmpinat erori. Senzorul din amprenta din ecran nu mai e o noutate, dar poate fi un bonus ţinând cont de segmentul din care face parte OPPO Reno 3 Pro 5G.

Gaming

M-am jucat mult pe OPPO Reno 3 Pro 5G, pentru că ecranul e mare, luminos şi experienţa e foarte bună. Şi evident, pentru că-mi place să mă joc. Din pacate m-am jucat cu căşti şi înregistrările n-au sunet.

Call of Duty: Mobile

Asphalt 9 Legends

Subway Surfers. Pentru că majoritatea jocurilor de test sunt violente sau distructive am introdus şi ceva mai copilăresc, dar plăcut de jucat.

Şi Garena Free Fire, un PUBG mai scurt şi mai dinamic.

Setările grafice au fost lăsate pe AUTO şi sunt cuprinse între Medium şi High, în funcţie de joc. N-am simţit nici o clipă că OPPO Reno 3 Pro 5G n-ar face faţă vreunui joc, din contră, s-a comportat foarte bine. Însă, pentru setări grafice mai ridicate e recomandat un procesor Snapdragon din seria 8, cu procesor grafic aferent.

În ceea ce mă priveşte, experienţa de joc ca grafică, sunet şi fluiditate în general m-a mulţumit.

Test viteză în reţeaua Orange pe un abonament 5G

Primele măsurători sunt făcute la mine în casă, stând pe canapea, într-un cartier marginaş al capitalei, unde e acoperire 5G. Viteza însă nu e pe măsura aşteptărilor, speram la un minim de 250-300 Mbps, şi nu e vina telefonului, ci a reţelei.

Ai putea să zici că e în casă şi acesta e motivul. Aşa că am repetat testul şi afară, în zona Piaţa Muncii, unde o cunoştinţă mi-a indicat că voi găsi o acoperire 5G mai bună.

Am mers acolo şi am repetat testul. Am obţinut rezultate mai bune, doar în privinţa vitezei de upload (încărcare). Înainte de a face testul le-am cerut celor de la Orange să-mi indice zonele cu semnal 5G mai bun, o discuţie complicată şi inutilă până la capăt. După 3 zile mi-au trimis pe mail acest link https://www.orange.ro/acoperire/harta-acoperire-retea/.

Teste sintetice

De la stânga la dreapta, AnTuTu Benchmarks, 3DMark şi GeekBench 5.

Bateria şi încărcarea rapidă sunt puncte forte al terminalelor smartphone OPPO şi Reno 3 Pro 5G nu face excepţie. OPPO Reno 3 Pro 5G dispune de o baterie de Li-Po 4025 mAh şi un încărcător VOOC 4.0 cu încărcare rapidă la 30W. Prin măsurarea cu AccuBaterry am obţinut un SOT (ecran aprins- screen on time) de peste 8 ore.





Pachetul conţine smartphone, încărcător, husă de plastic transparent şi manuale/ ghiduri de utilizare.

OPPO Reno 3 Pro 5G arată şi se simte premium în majoritatea timpului, dar pare că nu ţine cont de concurenţă, dacă te uiţi la preţ, care în acest moment este între 2900 şi 3200 lei.