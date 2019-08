OnePlus lansează încă un telefon în acest an. Cum ar putea arăta OnePlus 7T Pro FOTO

Gama OnePlus 7T ar putea avea şi ea mai multe dispozitive, iar lansarea sa va avea loc în această toamnă, cel mai probabil la mijlocul lunii octombrie. Cele trei telefoane au un display fără notch-uri, cu o cameră care iese din partea de sus a telefonului şi o rată de refresh de 90Hz, care a fost îndelung lăudată.

Aşadar, ce ar putea aduce în plus un OnePlus 7T Pro, mai ales la nivelul designului, care a fost unul extrem de bun pentru telefoanele din gama OnePlus 7? Ei bine, e foarte posibil ca răspunsul să fii fost oferit încă din decembrie anul trecut, când o fotografie cu CEO-ul OnePlus şi design-ul unui telefon care ar urma să apară a circulat pe Twitter.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDy