OnePlus 8T, cel mai rapid flagship killer [TECH REVIEW]

Mi-a plăcut foarte mult prezentarea, am primit un kit de presă spectaculos. O cutie uriaşă, roşie, cu un design futurist, care conţine o carte în care OnePlus 8T 5G e prezentat în amănunt, telefonul cu accesoriile şi mai multe huse.

Ce e un smartphone flagship killer? E un smartphone care are cele mai importante caracteristici ale unui flagship (smartphone de top), dar lipsesc câteva opţiuni, pentru a ţine preţul mai jos.

Fiecare producător mare de terminale smartphone se remarcă printr-o caracteristică principală a produselor sale: cel mai bun ecran, cea mai bună camera foto, cel mai bun raport calitate preţ etc. Cum am spus şi la început, OnePlus se remarcă prin rapiditatea şi simplitatea sistemului de operare, care rulează pe un hardware de top. Dacă ar fi să facem o comparaţie, aş spune că Oxygen OS, peste Android 11, e probabil la fel de rapid ca iOS.

OnePlus 8T aduce îmbunătăţiri faţă de OnePlus 8, dar nu se ridică la nivelul lui OnePlus 8 Pro.

Principalele deosebiri faţă de OnePlus 8 sunt:

rată de refresh a ecranului de 120Hz în loc de 90Hz

65W încărcare prin cablu în loc de 30W

sistem cu patru camere în loc de cameră triplă

porneşte de la Android 11 cu Oxygen OS 11





Faţă de OnePlus 8 Pro îi lipseşte încărcarea wireless, rezistenţa la apă şi praf, camera e mai slabă. Are în plus o încărcare mai rapidă pe fir.

Am primit la test varianta Aquamarine Green, dar o să-i spun simplu verde, în realitate nuanţa e o idee mai aprinsă decât în imaginea de deschidere. În afară de aceasta mai sunt două variante: Lunar Silver şi Cyberpunk 2077 Edition. Verdele mat e original, frumos şi nu rămân amprente pe telefon, ceea ce e plăcut şi destul de rar. OnePlus 8T are ramă de aluminiu şi ambele feţe sunt protejate cu Corning Gorilla Glas 5.

Nu e cel mai subţire smartphone şi modul în care e construit, cu lateralele rotunjite îmi aminteşte de OPPO Reno 4 Pro 5G. Sunt din aceeaşi familie, aşa că unele asemănări sunt normale. Ziceam că modul în care e construit îl face să pară mai suplu decât e în realitate.

Dimensiunile telefonului sunt 160.7 x 74.1 x 8.4 mm şi greutatea, 188g. Nu e nici cel mai mare, dar nici cel mai mic, dar prin comparaţie cu majoritatea terminalelor flagship e mai uşor. Ecranul plat, de tip Fluid AMOLED de 6.55 inci e unul care poate fi utilizat cu o mână, din punctul meu de vedere. Acesta are o rezoluţie de 2400 x 1080, format 20:9, rată de refresh 120Hz şi luminozitate excelentă în orice condiţii.

Ecranul e superb, culorile sunt extraordinare şi contrastul excelent, senzaţia în utilizare e de curat, toate se mişcă instantaneu şi nu lipseşte Always-on display. Senzorul de amprentă e sub ecran în partea de jos şi e rapid, dar ştii cum e, odată ce te obişnuieşti cu binele nu ţi se mai pare cine ştie ce.

Desigur, pentru rapiditate nu e ”vinovată” doar parte hardware, ci şi sistemul de operare Android 11 şi interfaţa simplificată Oxigen OS 11.

Dacă tot am deschis discuţia de hardware iată ce ascunde OnePlus 8T, modelul testat (KB2003): procesor Snapdragon 865, 12 GB memorie RAM LPDDR4X, stocare 256GB tip UFS 3.1, fără spaţiu pentru card suplimentar. Conectivitate 5G, wireless dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.1 cu A2DP, LE, aptX HD, poziţionare dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS. Port USB-C 3.1, fără jack de căşti.

OnePlus 8T are două difuzoare stereo, unul jos, lângă mufa USB-C, şi unul sus, deasupra ecranului, care oferă sunet inegal, dar în ansamblu obţii un volum puternic. Basul se remarcă, dar sunt bune şi mediile, şi tonurile înalte.

OnePlus 8T are patru camere pe spate, modulul de cameră a fost şi el schimbat faţă de 8 sau 8 Pro şi are un design asemănător cu Huawei, dar cu o notă de fineţe în plus.

Camerele au următoarele specificaţii:

principală, wide (26mm) de 48 MP, f/1.7 cu PDAF şi OIS (stabilizare optică), senzor Sony IMX586

ultrawide (14mm) de 16 MP, f/2.2, senzor Sony IMX481

macro de 5 MP, f/2.4

senzor de adâncime pentru portrete de 2 MP cu f/2.4

Camera principală fotografiază implicit în 12MP, dar este disponibil şi modul 48MP. Fotografiile de 12MP sunt bune, au contrast excelent, culori puternice şi o gamă dinamică largă. Detaliile sunt suficiente, dar ar fi putut fi mai bune. Claritatea imaginilor nu este ideală.



Fotografiile ultrawide de 16MP sunt calitativ sub cele ale camerei principale şi nivelul de zgomot e mai ridicat. Totuşi, au detalii bune, contrast şi gamă dinamica reuşite. Camera dispune de o corecţie automată a distorsiunii, care face o treabă excelentă. Desigur, o poţi dezactiva pentru efecte interesante. Un soare de iarmă la prânz.





Şi un asfinţit.

Lipsesc modelele în viaţă, dar domnul Caragiale nu s-a supărat când "l-am tras în poză". Imaginile realizate în modul Portret au detalii suficiente şi o separare bună a subiectului de fundal. Reproducerea culorilor nu e perfectă, dar contrastul este bun.

Colaj imagini realizate în modul Portret, cadru strâns şi larg.

Imaginile macro sunt bune atât timp cât eşti foarte aproape de subiect. Imaginile sunt detaliate, vibrante, dar culorile sunt uneori lipsite de strălucire.

Camera de selfie e wide, are 16 MP cu f/2.4. Autoportretele sunt acceptabile, separarea subiectului nu este excelentă. Detalile, contrastul, culorile, gama dinamică nu ies în evidenţă faţă de alte camere selfie.

În videoclipurile 4K sunt puţine detalii în zona de umbră, iar culorile nu par deosebit de realiste. Stabilizarea e acceptabilă, nu perfectă.

Filmare FullHD.

Filmare 4K de noapte.

În concluzie, camera lui OnePlus 8T e un punct vulnerabil al terminalului, e mult loc de îmbunătăţiri.

OnePlus 8T e unul dintre terminalele smartphone perfecte pentru gaming, fără a fi din segmentul de gaming. Poţi juca absolut orice cu setările grafice la maximum şi să înregistrezi în acelaşi timp ecranul la rezoluţie 4K.

Call of Duty: Mobile.

Asphalt 9.

La testarea pentru presă a League of legends: Wild Rift am făcut un tutorial (aici) şi evident l-am jucat pe OnePlus 8T.

OnePlus 8T are ”o baterie” de 4500 mAh, care nu e foarte mare, dar e bine optimizată şi încărcătorul warp charge de 65 de wati face minuni. În 15 minute ai suficientă baterie pentru jumătate de zi. În testul de anduranţă pentru baterie, realizat cu PCMark, a scos peste 14 ore (SOT) de ecran aprins. Desigur, e vorba de o utilizare medie, nu vei obţine aceleaşi rezultate dacă te joci sau foloseşti aplicaţii care solicită la maximum telefonul. La o utilizare medie, mai puţin de o zi n-are cum să te ţină.

Teste sintetice: Antutu, 3DMark, Geekbench.

Teste viteza reţea : wireless şi 4G cu aplicaţiile Fast Speed Test şi Speedtest.

OnePlus 8T e un flagship killer elegant şi original, excelent pentru cei interesaţi de gaming sau viteză în general, la un preţ de circa 3000 de lei în acest moment, pe piaţa din România.