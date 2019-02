OnePlus 6T  – smartphone campion la viteză şi simplitate, plus o cameră foto îmbunătăţită [TECH REVIEW]

Modelul testat e negru, varianta Midnight Black. În mână se simte plăcut, e mai degrabă subţire, spatele negru mat pare din metal sau plastic. De fapt e sticlă pe ambele feţe, spatele, Corning Gorilla Glass 5 şi faţa, Corning Gorilla Glass 6. Nu e alunecos şi nici nu colecţionează amprente ca modelele lucioase.

Ecranul Optic AMOLED, de 6.4 inci, rezoluţie 1080x2340, are standard DCI-P3 (spaţiu de culoare RGB), contrast mare, culori echilibrate, negru pregnant şi luminozitate mare. E bun în orice condiţii de lumină şi chiar îmi place.

Specificaţii

OnePlus 6T e dual SIM (tip Nano-SIM), dual stand-by, are procesor pe arhitectură de 10 nm, Snapdragon 845, 8GB RAM LPDDR4X, stocare 128 GB (liberi pentru utilizator 108.21 GB), placă video Qualcomm Adreno 630. Conectiviatea USB 2.0 Type-C 1.0, NFC, Bluetooth 5.0.

Interfaţa OxygenOS 9.0.5 e simplă, aşa cum ne-a obişnuit OnePlus, dar pentru prima dată grafica nu mă satisface, mi se pare uşor rudimentară. Chinezii păstrează aspectul original de la Google (Android Stock), ceea ce nu e rău, dar mă face să mă gândesc la dispozitive smartphone ieftine. În perioada testării a făcut update la OxygenOS 9.0.12, care aduce îmbunătăţiri de securitate pentru Android, optimizarea ecranului, integrare cu Google Duo etc.

The Notch - Bretonul

Am observat că mulţi oameni sunt polarizaţi în funcţie de acest aspect legat de design. Majoritatea îl înjură, pentru că e copiat de la iPhone X, personal nu mă interesează provenineţa ideii, ci realizarea şi utilitatea în folosire. OnePlus 6T are nu mai puţin de 4 variante pe acest subiect: cea implicită, direct în meniu, şi 3 în opţiunile de dezvoltator (Developer options).





Sunet

Se aude foarte bine în convorbiri şi nu am avut probleme cu semnalul.

Păstrează butonul striat pentru mod sunet / silenţios / vibraţii (în imagine în stânga, deasupra butonului de pornit / oprit), care chiar ajută dacă-ţi aminteşti de el.

Sunetul pe difuzor e mono, puternic, clar, foloseşte tehnologia Dirac HD Sound. Deşi în partea de jos a dispozitivului apar două grile, ca şi cum ar fi două difuzoare, în realitate e doar unul şi a dispărut mufa jack (în imagine difuzorul e în colţul dreapta sus).

Basul este bun, înaltele ok, totuşi în muzică şi jocuri sesizezi imediat că sunetul vine dintr-o singură parte. În gaming, dacă nu foloseşti căşti, e uşor să acoperi difuzorul şi parcă experienţa nu mai e la fel de plăcută. În ansamblu sunetul e substanţial îmbunătăţit faţă de OnePlus 6, dar tot e loc de mai bine.

Sunetul pe caşti (bluetooth sau fir) e tare de la 50 %. La maximum are deformări pe înalte, basul e excelent, simt timpanele cum vibrează, sunt impresionat. Menţionez că nu are căşti în pachet, doar adaptor de la USB-C la jack, prin urmare căştile utilizate au fost de la alţi producători.

Autentificare biometrică / securitate

Senzorul de amprentă în ecran e spectaculos ca aspect şi funcţionalitate, dar nu e perfect. Prima dată am observat că se mişcă mai încet decât senzorii clasici, apoi că e mai precis şi totuşi că merge prost sau deloc pe întuneric. În cutie apar instrucţiuni care recomandă folosirea pentru ecran doar a foliilor de la OnePlus & parteneri, pentru funcţionarea cât mai bună a senzorului de amprentă.

Face unlock, în schimb, e la fel de rapidă ca pe iPhone, pe întuneric însă întâmpin aceeaşi problemă ca la autentificarea cu amprentă, nu mă recunoaşte.

Poziţionare / localizare

Deşi OnePlus 6T integrează 4 sisteme diferite de poziţionare (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) la prima experienţă cu gps-ul, prin aplicaţia Strava, a dat eroare. A măsurat jumătate din distanţa parcursă, doar timpul l-a înregistrat corect. La următoarea ieşire am folosit Runtastic şi a mers bine. Cu GoogleMaps, prin Bucureşti, a mers şnur.

Bara de navigaţie şi "mişcări" rapide

Suntem într-o perioadă a marilor schimbări, trecerea la gesturi în loc de semne grafice e inevitabilă. Ca şi Apple ori Samsung, OnePlus a adăugat două opţiuni care să înlocuiască bara de navigaţie clasică (Back, Home, Recents) şi câteva gesturi rapide. Un buton "all in one", care înlocuieşte cele trei comenzi de bază şi o versiune doar cu gesturi, vezi în stânga. În dreapta, gesturi rapide, originale chiar, să deschizi camera desenând un O pe ecran cu degetul. Desenezi un V şi să se deschidă lanterna.

Jocuri

Când deschizi un joc intră automat în Gaming Mode, unde ai nişte opţiuni de optimizare a performanţei, să răspunzi la telefon prin speaker, să permiţi sau să blochezi notificările, să dezactivezi luminozitatea automată, să prioritizezi traficul de internet către joc etc.

Desigur, poţi să scoţi jocurile din Gaming Mode, dacă nu-ţi place ideea.

Un smartphone puternic ca OnePlus 6T e o variantă bună pentru cei care caută un dispozitiv de gaming şi nu sunt interesaţi de o rată de refresh mai mare de 60 Hz. Preţul e şi el atrăgător prin comparaţie cu alte dispozitive de gaming.

Am jucat ore întregi Asphalt 9 şi a mers minunat. Am pus setările grafice pe High, s-a încălzit, dar a mers perfect. Cu TouchDrive ON (activat) am avut parte de cea mai bună experienţă de gaming ever.

Am încercat Fortnite, dar mi-a dat eroare la autentificarea cu contul Google şi n-am insistat. Am jucat, de asemenea, Asphalt 8, PUBG, Infinity Ops, SimCity, Township, Retro Wonder Park, câteva stil arcade etc. Toate arată bine, se încarcă rapid şi funcţionează impecabil, succesul mai depinde doar de abilităţile tale de jucător.

Camera Foto

Camera principală duală are OIS (stabilizare optică), senzori de 16 MP + 20 MP (17 MP reali) cu f1.7. Ai "zoom optic" (1x şi 2x), dar zoomul digital merge până la 8x. E rapidă şi face fotografii bune, mult mai bune decât cele de pe OnePlus 6. Meniul de foto-video are 4 opţiuni: Video, Photo, Portrait şi Nightscape + PRO. Unde sunt opţiunile de time-lapse, slow-motion, emoji? Nu sunt şi nici nu le-am simţit lipsa. Focalizarea e rapidă datorită tehnologiei PDAF.

Sensibilitatea la lumină a crescut şi calitatea imaginilor de noapte e substanţial mai bună. Camera era unul din punctele slabe ale lui OnePlus 6 şi mă bucur că au dat mai multă atenţie acestui segment.

Mă surprinde că nu pot vedea rezoluţia fotografiilor din meniul camerei, apar doar trei formate,1:1(3456X3456), 4:3 (4608X3456) şi ecran complet (4608X2112). Ce vedeţi în paranteză sunt rezoluţiile aşa cum apar în Properties, la imaginile descărcate în Windows 10. Pe smartphone apare doar ce vezi în stânga imaginii.

Opţinea portrait scoate cadre cu bokeh bun pentru portrete şi în orice altă situaţie. Nu ies mereu din prima, dar ies bine.

În ansamblu, camerele au expunere corectă în orice condiţii de lumină, contrast bun, gamă dinamică largă, dar mai sunt încă probleme cu zgomotul în imagine. Asta se vede mai puţin pe ecranul telefonului, dar e evident pe ecranul unui computer.

Camera de selfie are 16 MP, f/2.0, focală 25mm şi mi-a făcut o impresie bună, rezultatele nu sunt diferite faţă de camera principală. Aproape aceeaşi calitate. În loc de blitz, foloseşte lumina ecranului, mi se pare ingenios, dar nu la fel de eficient.

Mai multe imagini realizate cu OnePlus 6T în galeria de la fotografia din deschiderea articolului sau la finalul articolului.

Site-ul DxOMark i-a acordat 98 de puncte pentru cameră, cu 2 în plus faţă de OnePlus 6. Ideea e că fizic (hardware) camerele foto sunt identice, diferenţa s-a făcut prin actualizarea de Android (software).

Acest punctaj îl situează pe locul 12 in clasamentul DxOMark, la egalitate cu Google Pixel 2, peste iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2S şi Huawei Mate 10 Pro. La fel de adevărat e că după ce OnePlus 6 a făcut update la Android (Pie) nu se mai vede aşa mare diferenţă între fotografiile de pe cele 2 modele. Aşa că, trăiască softul!

"Dimineţile mele albastre", o filmare full HD, de la metrou, staţia Piata Unirii, luni 28 ianuarie 2019.

Pe segmentul video ai toate variantele clasice de rezoluţie, de la 720p până la 4k / 60 fps. Sunt încă probleme cu stabilizarea, pare că gyro-EIS, care apare în specificaţii, nu face mai nimic. Calitatea imaginii video, dacă nu ţinem cont de stabilizare, şi a sunetului, sunt foarte bune. Pentru rezultate de calitate recomand stabilizare externă: trepied, steadicam, gimbal etc. Îmi place de asemenea că pot trece cu uşurinţă de la 1X, la 2X în timpul filmării. Vezi în video de mai jos, la secunda 12.

Dacă vrei un review mai detaliat doar pentru camera foto, vezi aici.

Baterie şi încărcare

OnePlus 6T are o baterie de 3700 mAh, încărcare rapidă (5V/4A 20W) şi promite 50% în 30 de minute. Testele făcute de mine, prin aplicaţia AccuBaterry, au arătat rezultate apropiate, 48% în 35 de minute. Cât ţine bateria, rezultatele estimate sunt: 5 ore 23 minute de ecran activ, 163 ore de ecran în stand-by şi combinat, 25 de ore.

Cât m-a ţinut fără calcule, undeva între 4 şi 8 ore pe zi. Cert e că, unde văd o priză, mă reped să-l încarc. L-am lăsat la un moment dat să se descarce complet şi a repornit fără probleme; peste noapte consumă undeva între 5 şi 15 % din baterie, în funcţie de ce laşi pornit în background.

Teste

OnePlus 6T a scos 294640 de puncte în Antutu Benchmark şi arată că acceleratorul grafic (GPU) e punctul forte al dispozitivului, urmat de experienţa de utilizare (UX). În topul Antutu, OnePlus 6T se clasează pe locul 8, cu o poziţie sub OnePlus 6, pe 7. În 3D Mark / Sling Shot Extreme - Open GL a scos 4712 puncte şi în Sling Shot Extreme - Vulkan 3868 puncte. În Geekbench, la testul single-core, scorul a fost 2379 şi la multicore, 9016.

Viteza pe reţea wireless, de 2.4 Ghz:

download 51.4 Mbps, upload 48.8 Mbps

download 51.9 Mbps, upload 52.1 Mbps

download 52.4 Mbps, upload 54.4 Mbps

Viteza pe reţea 4G LTE :

download 113 Mbps, upload 41.5 Mbps

download 136 Mbps, upload 50.7 Mbps

download 122 Mbps, upload 41.8 Mbps

Deşi e un pas înainte de la OnePlus 6, diferenţele nu sunt atât de mari. Camera e mai bună datorită softului, dar performanţa testată e sub OnePlus 6. Recunosc că-mi place mai mult designul lui 6T şi îi dau un plus pentru Android 9.0 (Pie). Ca şi predecesorul său, e super rapid şi dacă asta cauţi, cumpără-l! Fără nici un dubiu, OnePlus 6T are cel mai bun raport calitate-preţ din segmentul telefoanelor smart de top. Modelul testat costă 579 euro pe site-ul producătorului şi ajunge în România în două zile.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: